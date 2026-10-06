금감원 ‘금융권 해킹 IP’ 28개 특정

금융당국이 최근 금융권을 겨냥한 해킹 공격에 사용된 인터넷주소(IP) 28개를 특정해 금융권에 공유하고 소비자경고 ‘주의’를 발령했다. 2만5000명의 고객정보가 유출된 신한은행에 대해선 현장검사에 착수했다. 경찰은 전담팀을 만들어 본격적인 수사에 나선 가운데 정부와 정치권은 인공지능(AI) 해킹 대비책 마련을 주문했다.

서울 여의도 금융감독원. 뉴시스

금융감독원은 해킹을 시도한 IP 주소 33개(중복 제외 28개)와 일부 국가 정보를 금융권에 전파했다고 6일 밝혔다. 전날 기준 IP 소재 국가는 미국, 일본, 홍콩(중국), 싱가포르, 베트남, 태국, 말레이시아, 스페인, 일본, 라트비아, 스웨덴, 독일 등 12개국으로, 미국발 IP가 5개로 가장 많았다.

다만 금감원은 “일부 IP는 국가를 특정할 수 없는 경우가 있고, 국가가 특정되어도 우회 가능성이 있어 해석에 유의할 필요가 있다”고 설명했다. 해당 국가가 해커의 국적이나 실제 공격 위치로 단정할 순 없다는 의미다.

금융당국은 이날 금융사 등을 긴급 소집해 ‘피해예방점검회의’를 열고 앞으로 1개월간 ‘개인정보 유출 2차 피해 특별대응기간’을 운영하기로 했다. 소비자경보 ‘주의’도 발령했다. 금감원은 또 신한은행에 대한 현장검사에 돌입했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

경찰도 이번 사건에 대해 정식 수사에 착수했다. 경찰청 국가수사본부는 객관적인 사실관계 확인을 거쳐 이번 사건을 정보통신망법 위반 혐의로 입건했다고 밝혔다. 경찰청 사이버테러수사대를 전담수사팀으로 지정했다.

이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “공격을 사전에 탐지하고 또 선제적으로 차단하는 보안 역량을 갖춰나가야 한다”며 “관계부처는 민간 부분은 물론 국가 핵심 시스템 전반의 보안 체계를 조속히 점검하고, 필요한 보안 조치를 즉각 시행해 나가기 바란다”고 당부했다.

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