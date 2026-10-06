제주광어대축제 맛보고 즐기고…

제주 대표 양식수산물인 광어의 맛과 우수성을 알리는 ‘제9회 제주광어 대축제’가 9일부터 11일까지 제주어류양식수협 일원에서 열린다.

6일 제주도에 따르면 제주광어 대축제는 제주어류양식수협이 주최·주관하고 제주도와 수협중앙회가 후원하는 행사로, 지난해 3만 여명의 도민과 관광객들이 축제장을 방문했다.

제9회 제주광어 대축제 포스터. 제주도 제공

축제장에는 제주 광어를 활용한 먹거리 판매장이 운영되고, 가족 단위 방문객이 함께 참여할 수 있는 공연과 체험 프로그램이 마련된다.

첫날인 9일에는 길트기 사물놀이와 군악대 공연을 시작으로 오후 5시 개막식이 열리고, 행운권 추첨과 축하공연이 이어진다.

10일과 11일에는 ‘여자 팔씨름대회’, ‘무게를 맞혀라’, ‘제주광어 가요제’, ‘청소년 댄스 페스티벌’, ‘제주광어 골든벨’, ‘보물찾기’ 등 참여형 무대가 펼쳐진다.

제9회 제주광어 대축제 주요일정

김종수 제주도 해양수산국장은 “풍요의 계절인 가을을 맞아 축제 방문객들이 청정 제주 광어의 맛을 즐기고 좋은 추억을 만들기 바란다”며 “도정은 기후변화와 소비시장 변화에 능동적으로 대응하며 광어 양식산업의 경쟁력을 높이는 데 적극 지원하겠다”고 말했다.

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