‘무태상어’라더니…100만명 홀린 부캉이, 알고보니 ‘3m 암컷 흑상어’

부산 북항 친수공원 수로에 머물고 있는 상어 ‘부캉이’가 무태상어가 아니라 ‘흑상어(Dusky shark)​’로 밝혀졌다.

국립수산과학원은 현장 관찰과 근접 촬영 영상 분석을 통해 부캉이를 흑상어로 최종 확인했다고 6일 밝혔다.

부산 북항 인공 수로에 머물고 있는 상어 ‘부캉이’의 융기선(붉은색 화살표) 식별. 국립수산과학원 제공

수과원은 지난달 18일 부캉이가 처음 발견됐을 당시 무태상어로 판단했다가 19일 만에 흑상어로 판정을 번복했다. 무태상어와 흑상어는 육안으로 구분하기 어려운 근연종인 만큼 수과원은 정확한 종 확인을 위해 근접 촬영 영상을 추가 분석했다.

분석 결과 제1등지느러미와 제2등지느러미 사이에 뚜렷한 융기선이 발달한 특징을 확인해 흑상어로 최종 판정했다. 이 융기선의 유무가 두 종을 구분하는 핵심적인 외형적 특징이다. 부캉이의 체장은 주변 지형지물과 비교한 결과 약 3m로 확인됐으며, 배쪽 생식기 형태를 통해 암컷으로 특정됐다.

흑상어는 최대 약 4.2m까지 성장하는 대형 상어다. 우리나라를 포함해 전 세계 열대·아열대 및 온대 해역에 분포하며, 주로 수온 18~26도 해역을 선호한다. 어류와 오징어류 등을 먹고 성장과 번식이 느린 것으로 알려져 있다. 특히 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 위기종(EN)으로 분류돼 있다.

국내에서는 흑상어가 무태상어와 동일종으로 인식돼 왔으나, 2019년 국내 미기록종으로 학계에 보고됐다. 이후 경남 남해와 강원 삼척, 전남 신안, 제주, 부산 인근 해역 등 우리나라 전 연안에서 출현이 확인되고 있다.

수과원은 부캉이의 유영 행동과 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고, 이상 징후가 발생하면 부산시 등 관계기관과 협력해 대응할 계획이다.

권순욱 수과원장은 “우리나라 연근해에서 대형 상어의 출현 사례가 지속적으로 확인되고 있다”며 “혼획 조사 등을 통해 대형 상어류의 출현 현황을 지속적으로 모니터링하고 관련 생태 연구를 강화하겠다”고 말했다.

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