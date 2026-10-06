신정훈 “호남에 부족했던 건 자원이 아닌 산업… 서남권 반도체로 국가 대도약”

더불어민주당 신정훈(나주·화순) 의원이 호남의 풍부한 에너지와 수자원을 첨단산업과 일자리로 연결해 대한민국 제2의 반도체 생산거점을 구축해야 한다고 강조했다.

신 의원은 6일 기후에너지환경부에 대한 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 서남권 반도체 클러스터를 국가 산업 전략으로 규정하고, 용수 기반시설 확충과 지역 상생 대책을 주문했다. 서남권에 800조원 규모의 반도체 팹 4기와 협력사·인력 생태계를 구축해 수도권에 이은 새로운 생산축을 만들겠다는 구상이다.

신정훈 국회의원. 국회의원실 제공

이날 신 의원은 호남의 취약한 산업 기반을 보여주는 지표로 공업용수 이용량을 제시했다. 2023년 전국 공업용수 이용량 중 영산강권역 비중은 1.7%로, 한강권역(31.1%) 및 낙동강권역(33.7%)과 큰 격차를 보였다. 이에 신 의원은 “호남에 물이 없었던 것이 아니라 대규모 공업용수를 사용할 산업이 없었던 것”이라며 “부족했던 것은 자원이 아니라 이를 산업과 일자리로 연결할 기반이었다”고 지적했다.

반면 에너지 여건은 강력한 강점으로 꼽혔다. 2024년 기준 전남 전력자립률은 213.4%, 재생에너지 잉여율은 53.1%에 달하며 태양광 출력 제한 일수도 늘어나는 추세다.

정부는 산단의 하루 65만t 수요와 가뭄 등에 대비해 동복댐, 보성강댐, 주암댐, 나주댐, 장흥댐 및 하수 재이용수 등을 활용해 총 106만t의 수원을 확보할 계획이다. 이와 관련해 신 의원은 수원·관로·재이용 시설의 적기 확충과 함께 농업용수 시설 현대화, 수질·환경 관리, 동복댐 증고에 따른 주민 보상, 영산강하굿둑 용수 활용을 위한 농민 협의 등이 병행되어야 한다고 강조했다.

신 의원은 “호남 반도체 클러스터는 대한민국의 반도체 생산지도를 새로 그리는 국가대도약 프로젝트”라며 “풍부한 자원을 첨단산업과 일자리로 연결하고 농민과 주민도 함께 성장하는 생산거점으로 만들어야 한다”고 밝혔다.

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