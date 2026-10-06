‘선재 업고 튀어’ 송지호, 가수 겸 배우 김소리와 결혼…“서로에 대한 믿음으로”

사진=알리아 스튜디오 제공

배우 송지호(34)와 가수 겸 배우 김소리(36)가 오랜 교제 끝에 부부가 된다.

송지호 소속사 인연엔터테인먼트는 6일 “송지호가 연예인 동료인 예비 신부와 오랜 교제 끝에 10월 백년가약을 맺고 아름다운 부부의 연을 맺는다”고 밝혔다.

송지호의 예비 신부는 그룹 리얼걸프로젝트(R.G.P) 출신 김소리다. 두 사람은 오랜 시간 교제하며 서로에 대한 믿음을 쌓아온 것으로 전해졌다.

결혼 소식과 함께 웨딩화보도 공개됐다. 사진 속 김소리는 웨딩드레스를 입고 아름다운 자태를 뽐내고 있으며, 송지호 역시 예비 신부 곁에서 행복한 표정을 짓고 있다. 오랜 연애를 마치고 결혼을 앞둔 두 사람의 다정한 분위기가 눈길을 끈다.

송지호는 2013년 영화 ‘친구2’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘비밀의 숲’, ‘닥터 차정숙’, ‘선재 업고 튀어’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

특히 ‘선재 업고 튀어’에서는 임솔(김혜윤 분)의 오빠 임금 역을 맡아 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 올해 2월 종영한 KBS2 드라마 ‘은애하는 도적님아’에서는 홍은조(남지현 분)의 오라비 홍대일 역을 맡아 극에 활력을 더했다.

김소리는 2016년 가수로 데뷔한 뒤 코코소리 활동을 비롯해 리얼걸프로젝트 멤버로 활동했다. 이후 JTBC ‘믹스나인’, Mnet ‘썸바디2’ 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.

연기 활동도 꾸준히 이어왔다. 드라마 ‘아이돌마스터.KR - 꿈을 드림’ 등에 출연했으며, 지난 3월 공개된 한국·인도 합작 넷플릭스 영화 ‘Made in Korea(다시, 서울에서)’에서는 밴드 보컬 한솔 역을 맡아 배우로서도 존재감을 드러냈다.

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