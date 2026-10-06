트와이스 나연, 검은 크롭티에 드러난 '개미허리'…비결은 보리차?

그룹 트와이스 멤버 나연이 극슬림 몸매로 시선을 사로잡았다.
나연은 지난 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "bye bye inhibitions"라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 나연은 보트넥 스타일의 검은색 크롭 긴팔 티셔츠를 입고 거울 셀카를 찍고 있다. 긴 웨이브 헤어스타일에 팬던트 목걸이를 매치해 스타일리시한 매력을 더했으며, 특히 살짝 드러난 슬림한 허리 라인과 부러질 듯 마른 몸매가 팬들의 감탄을 자아냈다.
나연의 여리여리한 몸매가 화제를 모으면서 그녀의 과거 다이어트 비법도 다시금 주목받고 있다.
과거 나연은 유튜브 채널 '일일칠'의 콘텐츠 '사나의 냉터뷰'에 출연해 보리차를 활용한 다이어트 팁을 공개한 바 있다. 당시 나연은 평소 물을 잘 마시지 않는 편이었으나, 보리차를 마시기 시작하면서 물 한 통을 다 비우게 되었다며 식수 습관 변화를 통한 관리 비법을 밝혔다.
실제로 보리차는 다이어트에 다방면으로 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 보리차에 풍부한 식이섬유는 포만감을 높여 과식을 방지하고 장 운동을 활성화해 변비 예방에 효과적이다. 또한 체내 노폐물과 나트륨 배출을 도와 부기 완화에 탁월하며, 칼로리가 거의 없고 식이섬유가 혈당의 급격한 상승을 막아 체지방 축적을 억제하는 데 도움을 준다.
<뉴시스>
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