트와이스 나연, 검은 크롭티에 드러난 '개미허리'…비결은 보리차?

그룹 트와이스 멤버 나연이 극슬림 몸매로 시선을 사로잡았다.

나연은 지난 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "bye bye inhibitions"라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다.

트와이스 나연이 검은색 크롭 긴팔 티셔츠를 입고 슬림한 허리 라인을 드러냈다. 나연 인스타그램 캡처

공개된 사진 속 나연은 보트넥 스타일의 검은색 크롭 긴팔 티셔츠를 입고 거울 셀카를 찍고 있다. 긴 웨이브 헤어스타일에 팬던트 목걸이를 매치해 스타일리시한 매력을 더했으며, 특히 살짝 드러난 슬림한 허리 라인과 부러질 듯 마른 몸매가 팬들의 감탄을 자아냈다.

나연의 여리여리한 몸매가 화제를 모으면서 그녀의 과거 다이어트 비법도 다시금 주목받고 있다.

과거 나연은 유튜브 채널 '일일칠'의 콘텐츠 '사나의 냉터뷰'에 출연해 보리차를 활용한 다이어트 팁을 공개한 바 있다. 당시 나연은 평소 물을 잘 마시지 않는 편이었으나, 보리차를 마시기 시작하면서 물 한 통을 다 비우게 되었다며 식수 습관 변화를 통한 관리 비법을 밝혔다.

실제로 보리차는 다이어트에 다방면으로 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 보리차에 풍부한 식이섬유는 포만감을 높여 과식을 방지하고 장 운동을 활성화해 변비 예방에 효과적이다. 또한 체내 노폐물과 나트륨 배출을 도와 부기 완화에 탁월하며, 칼로리가 거의 없고 식이섬유가 혈당의 급격한 상승을 막아 체지방 축적을 억제하는 데 도움을 준다.

<뉴시스>

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