軍 “北, 지뢰 매설” 결론… 제거 작전 단행 [DMZ 지뢰 폭발 최종 조사결과]

군은 지난달 21일 발생한 서부전선 비무장지대(DMZ) 폭발은 북한이 군사분계선(MDL) 남쪽에 매설한 지뢰에 의한 것이었다고 5일 최종 결론을 내렸다. 군은 폭발 원인이 된 MDL 남쪽 북한군 지뢰지대에 대한 제거 작전을 전격 단행했다. DMZ 북한군 지뢰 폭발에 대응한 군의 첫 조치다.



권대원 합동참모본부 차장은 이날 최종 조사 결과 브리핑에서 “북한이 국경선 요새화 작업을 빌미로 MDL 이남에 설치한 수지(플라스틱) 반(反)보병지뢰에 의해 MDL 이남에서 정상적 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 큰 부상을 당한 것으로 최종 판단했다”고 밝혔다.

“이게 북한군 지뢰”… 최종 조사결과 발표 양진혁 합동참모본부 작전부장(육군 소장)이 5일 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 브리핑에서 지난달 21일 서부전선 비무장지대(DMZ) 폭발 사고가 북한군 매설 지뢰에 의한 것이라는 최종 조사 결과를 발표하며 북한군이 사용하는 수지 반보병지뢰를 들어 보이고 있다. 뉴시스

군은 폭발 지점을 위성항법시스템(GPS)을 토대로 판단한 결과 1·2차 폭발 장소와 지난달 29일 사고 현장에서 발견된 북한군 수지반보병지뢰는 모두 MDL 이남에 있었던 것으로 확인했다.



권 차장은 “유엔사와 합동정보조사팀은 최종적으로 GPS를 이용, 3개 지점이 MDL 이남 10여m로 확인되어, 정전협정을 위반한 것으로 판단했다”고 말했다. 국립과학수사연구원의 부상자 장구류 등에 대한 1·2차 성분검사에서 북한군 지뢰임을 보여주는 근거인 트리니트로톨루엔(TNT), 열경화성 수지 성분, 갈색 이물질 등이 발견됐다. 부상자들의 몸에서 나온 파편을 과거 임진강에서 수거한 북한 수지반보병지뢰와 비교 감정한 결과 동일하다는 사실도 재확인됐다.



군은 북한군 지뢰가 매설된 것이라는 결론을 내렸다. 사고 당시 현장에 있던 장병들이 목격한 지뢰에 대해 5~10㎝ 매설됐다고 진술했고, 현장에서 발견된 북한 수지반보병지뢰 역시 3㎝ 정도 매설된 상태였다.



이 같은 결론을 토대로 군은 이날 낮 12시51분쯤 폭발 지점 일대에서 북한군 지뢰제거 작전에 나섰다. 군은 작전에 사용한 장비나 방식은 언급하지 않았으나, 폭발음과 함께 검은 연기가 퍼지는 현장 영상을 공개했다. 폭파 방식으로 지뢰지대를 제거했다는 의미다. 권 차장은 “북한이 지금이라도 이번 지뢰 폭발로 부상을 당한 우리 장병들에 대한 진심 어린 사과와 정전협정을 위반하여 설치한 지뢰들을 즉시 제거할 것을 강력하게 촉구한다”고 강조했다.



군은 북한의 국경선 요새화 작업과 DMZ 폭발 사고 대응을 위해 전방지역 감시·정찰능력 강화와 DMZ 작전수행체계 재정비 등도 추진한다. 군 당국과 국회 국방위원회 등에 따르면, 지상 감시 범위를 확장해 사각지대를 최소화하고, DMZ 수색로를 추가로 개척해 DMZ 작전주도권 확보를 꾀할 방침이다. 또한 DMZ 작전수행체계 재정비와 더불어 무인정찰기 등 공중정찰자산도 집중 운용한다는 계획이다.

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