"쓰레기 같은 인간이라고"…일라이, '양육비 85만원' 논란 해명

그룹 유키스 출신 일라이가 양육비 논란에 대해 해명했다.

일라이는 5일 소셜미디어에 최근 불거진 양육비 논란에 대한 장문의 글을 남겼다.

지연수. (사진=유튜브 채널 '지연수의 연수롭다' 화면 캡처)

일라이는 "아이 양육비와 관련해 내가 쓰레기 같은 인간이라거나 인색하다는 댓글을 많이 봤다"며 "이런 이야기를 공개적으로 하고 싶진 않지만, 양육비가 어떻게 85만 원이 됐는지 설명해 드리겠다"고 했다.

그는 "개인적으로 아들의 복지에 가격표를 매기고 싶지 않았다"며 "정해진 금액을 딱 주기보다는 아들에게 무언가 필요할 때마다 돈을 보내겠다는 입장이었다"고 말했다.

그러면서 "학교에 필요한 물건을 사야 한다거나 외식을 하러 간다거나, 아들과 관련된 다른 지출이 있을 때마다 돈을 보냈다"며 "그 시기에는 3~4개월 동안 매달 약 6000~8000달러(약 800만~1000만원)를 보냈다"고 했다.

그는 "그러던 중 '강호동의 밥심'에서 내가 양육비를 지급하지 않고 있다는 이야기가 나왔다"며 "내가 보내던 돈이 양육비라는 명목으로 지정된 것은 아니었다는 점은 이해하지만 내 입장에서는 아들의 생활비를 충당하는 데 도움이 되도록 보낸 것"이라고 했다.

그는 "저를 더 마음 아프게 했던 것은 제가 괴물 취급을 받고 제 인격과 남자로서의 자존심이 무너져 내리고 있을 때 과거 저와 함께 일했던 사람이 그 말에 동조하는 것을 들었을 때"라며 "그 사람은 심지어 당시 제 아내가 진통을 겪고 있던 바로 그 순간 제가 촬영에 임했던 프로그램의 관계자였다"고 했다.

또한 "그동안 나는 내가 보낼 수 있는 만큼 돈을 보내고 있었고, 빚을 지게 될 수도 있겠다는 걱정까지 할 정도였다"며 "당시에는 코로나19 팬데믹 시기였고 최저임금을 받고 있던 때였다. 보내던 돈의 상당 부분은 당시 가지고 있던 얼마 되지 않는 저축으로 마련했다. 현재 85만원이라는 양육비가 책정되는 과정의 일부가 됐다"고 했다.

이어 "이러한 사정을 알지 못한 채 85만원이라는 금액만 들었다면 일부 사람들이 나에 대해 부정적인 판단을 내렸을 수도 있다는 점을 이해한다'면서도 "내가 그런 결정을 내리게 된 상황에 대해서까지 사과할 생각은 없다"고 했다.

그는 "지금도 아들을 만날 수 있을 때나 명절에는 가능한 범위에서 아들에게 돈을 주고 있다"며 "다시는 이런 이야기를 공개적으로 해야 할 일이 없기를 바란다. 인터넷에서 논쟁을 이기는 것보다 내 아들이 나에게 훨씬 더 중요하다"고 덧붙였다.

앞서 지연수는 방송과 자신의 채널을 통해 전남편으로부터 양육비와 관련해 "85만원을 받는다"고 밝힌 바 있다. 최근에는 곰탕집에서 아르바이트 하는 근황을 전했다.

<뉴시스>

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