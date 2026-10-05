대우건설, 이강석 대표이사 공식 취임… “AI·데이터센터 등 미래사업 발굴”

대우건설이 이강석 신임 대표이사를 공식 선임하고 새 경영체제를 출범했다. 이 대표는 수익성과 재무건전성을 강화하는 동시에 인공지능(AI) 인프라와 데이터센터, 로보틱스 등 미래 성장사업을 적극 발굴하겠다는 구상을 밝혔다.

대우건설은 지난 2일 주주총회와 이사회를 거쳐 이강석 대표이사를 공식 선임하고 취임식을 열었다고 5일 밝혔다.

대우건설 이강석 신임 대표이사가 취임식에서 취임사를 하고 있다. 대우건설 제공

서울 을지로 본사 푸르지오 아트홀에서 열린 취임식에는 정원주 회장과 노동조합을 비롯한 주요 임직원과 내외빈이 참석했다.

이 대표는 3대 경영 방향으로 ‘SUMMIT(서밋)·TOGETHER(투게더)·CHALLENGE(챌린지)’를 제시했다. ‘SUMMIT’을 통해서는 양질의 사업 선별과 리스크 관리를 강화해 수익성과 재무건전성을 높이고, 이를 기술과 인재, 미래 사업에 재투자한다는 방침이다. ‘TOGETHER’는 조직 내 소통과 협업에 초점을 맞췄다. 현장과 본사, 본부 간 벽을 낮추고 노동조합과도 소통을 강화해 조직문화를 개선한다. ‘CHALLENGE’를 통해서는 해외 거점 시장을 확대하고 AI 인프라와 데이터센터, 로보틱스 등 미래 성장 분야를 발굴한다. 필요할 경우 전략적 인수합병(M&A)과 투자도 추진할 계획이다.

이 대표는 “새로운 미래는 기다린다고 오는 것이 아니라 우리의 선택과 실행으로 만들어가는 것”이라며 “우리가 잘하는 것은 더욱 강하게 만들고, 우리가 가보지 않은 영역에는 두려움 없이 도전하겠다”고 말했다.

정원주 대우건설 회장은 “새로운 출발을 맞은 대우건설이 임직원 모두가 함께 힘을 합쳐 글로벌 건설사로 도약하길 바란다”며 “안전은 모든 업무에서 가장 우선하는 가치인 만큼 안전한 현장을 지켜나가는 데 노력을 아끼지 말아달라”고 말했다.

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