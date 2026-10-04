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트럼프 “미국에 공장 안 지으면 관세 300%”

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서필웅 기자 seoseo@segye.com

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중간선거 유세서 동맹 압박 가속
“韓, 알래스카 미합의 땐 2배 청구”

도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 투자에 한국이 합의하지 않는다면 더 많은 부담을 지우겠다고 경고했다. 트럼프 대통령은 미국에 공장을 짓지 않는 외국 기업에 대해 최대 300%의 관세를 부과할 수 있다고 밝히는 등 11월 중간선거를 앞두고 대미 투자 압박 강도를 높이고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 오하이오주 밴덜리아의 버틀러 고등학교에서 걸음을 옮기고 있다. 로이터연합
도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 오하이오주 밴덜리아의 버틀러 고등학교에서 걸음을 옮기고 있다. 로이터연합

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 취재진과 문답 중 ‘한국은 알래스카 프로젝트에 합의하지 않았다고 한다. 발표가 성급했던 것 아니냐’는 취지의 질문에 “성급하지 않았다. (논의할 때) 그들이 있었고 한국 대표단이 있었다”고 답했다. 트럼프 대통령은 이어 “그들이 (투자를) 하고 싶지 않다면 나로서는 괜찮다. 그들에게 더 많이 청구하면 된다”면서 “그들에게 곧 합의하지 않으면 두 배로 올릴 것이라고 전하라”고 말했다.

알래스카 LNG 프로젝트는 추가 협의 대상이라는 한국 정부를 상대로 자신에 협조하지 않을 경우 관세 인상이나 투자금 증액 등을 요구할 수 있다고 노골적으로 압박한 것이다. 한 달 앞으로 다가온 중간선거를 의식한 것으로 평가된다.

트럼프 대통령은 3일 오하이오주 중간선거 지원유세 연설에서도 미국에 공장을 짓지 않는 외국 기업에 막대한 관세를 부과하겠다는 취지로 발언했다. 그는 “우리는 그들이 여기에 공장을 지을 수 있도록 약 1년 반 정도의 작은 기회를 준다”며 “그들이 그렇게 하지 않으면 우리는 150, 200, 250, 300%의 관세를 부과한다”고 강조했다. 이어 “결국 그들은 모두 이곳에 (공장을) 짓고 있다”며 자신의 관세 정책을 정당화했다.


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