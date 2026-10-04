트럼프 “北 핵미사일 112기 보유… 잘 지내야”

도널드 트럼프 미국 대통령이 북한의 핵미사일 보유 규모를 112기라고 언급했다. 두 달 전 북한 핵무기를 57기라고 했던 것과 비교하면 두 배 가까운 수치다.



트럼프 대통령은 3일(현지시간) 오하이오주 데이턴 인근 밴데일리아에서 열린 공화당 중간선거 지원 유세에서 시진핑 중국 국가주석의 최근 방미를 언급하며 “거대한 핵보유국 정상들과 잘 지내는 게 좋지 않으냐”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 김정은 북한 국무위원장. AP연합뉴스

이어 “나는 김정은과도 아주 잘 지낸다. 김정은이 누군지 아느냐. 북한이다”라며 “핵미사일 112기나 가진 사람들이라면 잘 지내는 게 좋다”고 말했다. 그러면서 “하지만 차이가 있다. 이란은 절대 핵을 갖지 못할 것”이라고 덧붙였다. 이 발언이 새로운 정보 평가를 반영한 것인지, 즉흥적으로 나온 수치인지는 불분명하다.



트럼프 대통령은 앞서 8월 백악관에서 기자들과 만나 김 위원장이 “매우 강력한 핵무기 57기”를 갖고 있다며 연내 김 위원장과 회담할 계획이라고 밝힌 바 있다. 당시는 핵무기, 이번에는 핵미사일이라고 표현했다.



북한의 핵무기 규모는 기관마다 추정치가 다르다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 6월 북한이 핵탄두 약 60기를 조립했을 가능성이 있고, 최소 30기를 더 만들 수 있는 핵분열성 물질을 보유한 것으로 추정했다. 반면 안규백 전 국방부 장관은 8월 국회 국방위원회에서 국내 연구기관의 평가를 근거로 “보통은 80∼120개로 본다”고 설명했다. 거대한 핵보유국이라고 부른 중국의 핵탄두는 SIPRI 추정 약 620기다.

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