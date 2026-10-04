5·18 아픈 상처 응시… 그림으로 보듬다

“5·18민주화운동의 아픈 현장을 화폭에 담았어요.”



3일 전남광주통합특별시 동구 5·18민주광장에서 옛 전남도청이 정면으로 바라보이는 그늘진 곳에 10여명이 옹기종기 앉아 있었다. 이들은 4B연필로 하얀 도화지 위에 최근 복원을 마친 옛 도청의 모습을 그려나갔다. 이곳은 46년 전 시민군이 계엄군에 끝까지 맞섰던 5·18민주화운동 현장이다.

함께 잇는 민주화의 기억 3일 전남광주통합특별시 동구 518민주광장에서 열린 2026 어반스케치 in 광주 개회식에서 박정훈 세계일보 대표이사(앞줄 오른쪽 네번째)와 민형배 전남광주통합특별시장(앞줄 오른쪽 세번째)을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 전남광주=이재문 기자

청명한 가을 하늘 아래 전국에서 온 300여명의 스케쳐스들이 전남광주 동구에 모였다. 세계일보와 전남광주통합특별시, 전남광주통합특별시 동구 주최로 이날 ‘2026 어반스케치 in 광주’가 열렸다. 지난해에 이어 두 번째로 열린 올해는 ‘광주를 그리고 함께 머물다’는 주제로 초청작가와 동호회 회원, 시민, 대학생 등이 화폭으로 소통하고 교류하는 장이 됐다.



이날 행사에는 민형배 전남광주통합특별시장과 안도걸 더불어민주당 전남광주통합특별시당 위원장, 김원중 아시아문화중심도시조성위원장, 임택 전남광주통합특별시 동구청장, 이지애 동구의회 의장 등이 자리를 함께했다.



이날 박정훈 세계일보 대표이사는 개회사에서 “5·18민주광장과 동명동 등 광주 도심의 골목과 광장은 단순한 그림의 배경이 아니라 도시의 이야기를 전하는 소중한 소재”라며 “참가자들의 손끝에서 무심코 지나쳤던 풍경들이 저마다의 색과 선으로 되살아나기를 바란다”고 말했다.



민 시장은 환영사에서 “도심 속 골목과 건물, 사람의 표정 하나까지 눈에 담고 그림으로 남기는 도시를 아주 자세히 보는 사람들이 여기에 모였다”며 “5·18민주광장의 민주주의 역사와 더불어 국립아시아문화전당, 동명동 골목, 희경루 등 지역의 일상 공간이 여러분의 눈에는 어떻게 보일지 궁금하다”고 했다.

3일 전남광주통합특별시 동구 충장로 인근에서 열린 2026 어반스케치 in 광주에 참가한 초정작가와 데모작가들이 광주를 그리고 있다. 전남광주=이재문 기자

민 시장은 이날 여수 세계섬박람회장에서 어반 스케치 대회를 열어 달라고 주최 측에 요청했다. 그는 “전국의 스케쳐스들이 여수 섬박람회장에 모여 아름다운 섬의 풍경을 담는 모습이 하나의 콘텐츠”라며 “어반 스케치가 섬박람회에 활기를 불어넣어 줄 것으로 기대된다”고 강조했다.



임 동구청장은 “곧 개최되는 충장로 축제에도 여러분의 도움이 필요하다”며 “5·18민주화운동의 흔적이 담긴 풍경을 화폭과 마음속에 마음껏 담아갔으면 한다”고 했다. 이날 열린 행사에 참가한 스케쳐스들은 옛 전남도청 일대의 일상과 풍경을 스케치북에 담으면서 초청작가의 재료와 기법에 귀를 쫑긋 세웠다. 작가와 스케쳐스들은 5·18민주화운동 역사 현장에 눈시울을 붉히기도 했다. 이정희 초청 작가는 “전국의 여러 도시를 다녀봤지만 광주처럼 풍경이 다양하고 역사성이 있는 곳은 처음 본다”며 “전일빌딩 건물에 남아 있는 탄흔을 보고 마음이 아팠다”고 했다. 서울에서 온 허윤선씨는 “옛 도청 일대를 둘러보면서 당시 5·18민주화운동의 생생한 현장을 짐작할 수 있었다”며 “당시를 생각하면서 화폭에 그날의 정신을 담았다”고 했다.



이번 행사를 준비한 김수옥 2026 어반스케치 in광주 추진위원장은 “광주를 그리면서 광주의 정신과 풍경을 화폭에 담을 수 있도록 준비했다”며 “광주는 전국의 스케쳐스들이 소통과 교류하는 구심점이 돼 가고 있다”고 밝혔다.

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