김준현, 비만 치료제 맞아보니…“계속 먹고 싶은 마음 없다”

코미디언 김준현이 비만 치료제를 직접 사용해본 경험을 공개했다.

코미디언 김준현이 비만 치료제를 직접 사용해본 경험을 공개했다. MBN Entertainment

3일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 먹방 예능 ‘맛있는 녀석들’에서 활약한 김준현, 황제성, 김해준이 출연했다.

이날 방송에서 김준현은 먹방 촬영과 실제 식사에는 차이가 있다고 설명했다. 카메라 앞에서는 음식의 맛을 시청자에게 전달해야 하는 만큼 음식의 모습을 보여주고 리액션과 표현을 더하게 되지만, 평소 혼자 식사할 때는 말없이 음식에 집중하는 편이라고 밝혔다.

이어 자신의 식습관과 관련한 질문에도 재치 있는 입담을 선보였다. 진행자가 먹지 못하는 음식이 있느냐고 묻자 김준현은 “찾아가는 중”이라며 특별히 못 먹는 음식이 없다는 취지의 답으로 웃음을 안겼다.

특히 관심을 모은 것은 비만 치료제를 맞아본 경험이었다. 김준현은 치료제를 사용해 봤다며 의사의 권유가 있었다고 밝혔다. 그는 해당 약이 단순한 다이어트 목적의 약은 아니라고 설명하면서 당시 경험을 구체적으로 전했다.

김준현에 따르면 치료제를 맞은 날 가족과 경주로 여행을 떠났고, 아침에 우유 한 잔을 마신 뒤 저녁까지 배고픔을 거의 느끼지 못했다. 이에 문세윤이 “우유 몇 리터 먹었냐”고 의심해 웃음을 자아냈다. 아이들에게 고기를 구워주면서 삼겹살을 직접 맛보기도 했지만 평소와 달리 음식이 당기지 않았다고 말했다.

평소 자신이 가장 좋아하는 삼겹살과 흰쌀밥 조합도 예외는 아니었다. 그는 “계속 먹고 싶은 마음이 없다”며 맛소금을 넣은 참기름에 삼겹살을 찍어 먹는 것을 즐긴다는 김준현은 이날만큼은 쌈장이나 고추장을 곁들여도 별다른 식욕이 생기지 않았다고 설명했다. 그렇지만 그는 “별로다”라는 말을 하며 6시간 동안 식사를 이어갔다고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지