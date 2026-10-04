"나치 강제수용소 스타일"…자라 핼러윈 신상 뭇매

스페인 패션 브랜드 자라(ZARA)가 핼러윈을 앞두고 나치 강제수용소 복장을 연상시키는 신상품 아동복을 내놨다가 비판을 받고 철회했다.



3일(현지시간) 독일 주간지 차이트 등에 따르면 자라는 지난달 흰색과 푸른색 세로 줄무늬가 들어간 어린이용 상하의 세트 핼러윈 복장을 39.99유로(약 6만원)에 팔았다.

자라 핼러윈 신상(오른쪽)과 나치 강제수용소 복장. X(엑스) @_3emeOeil

일단 세로 줄무늬인데다가 여러 군데 철조망을 떠올리게 하는 패턴을 입히고 소매 끝자락은 낡아 떨어진 듯 불규칙하게 처리해 강제수용소 복장과 비슷하다는 지적이 일었다.



소매의 흰 패치와 왼쪽 가슴에 달린 리본도 각각 수용자 번호표와 출신 성분 식별 표식을 닮았다는 해석이 나왔다.



유럽에서 활동하는 이스라엘 언론인 돈 길하르는 엑스(X·옛 트위터)에 "핼러윈까지 아직 한 달 남았지만 자라가 나치 강제수용소 스타일이라는 또 다른 악몽 같은 아이디어로 유럽 고객들을 경악시키고 있다"고 적었다.



자라는 비판이 쏟아지자 "이번 핼러윈 어린이 신랑 복장이 불러일으켰을 수 있는 모든 오해에 대해 유감으로 생각한다"며 문제의 아동복 판매를 중단했다. 그러나 출시 전 검토 과정에서 나치 수용소 복장과 유사하다는 점을 왜 몰랐는지는 밝히지 않았다.



세계 1위 의류기업 인디텍스의 대표 브랜드 자라는 2014년에도 왼쪽 가슴에 노란 별을 단 아동용 줄무늬 셔츠를 내놨다가 비판받았다. 나치는 수용소에 가둔 유대인에게 노란 삼각형 또는 별 문양을 새긴 옷을 입혀 다른 수용자들과 구분했다. 2007년에도 나치 상징 하켄크로이츠(갈고리 십자)를 녹색으로 수놓은 핸드백을 팔아 논란을 일으켰다.

<연합>

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