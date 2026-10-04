진에어, 한·일·대만 신규 회원에 수하물팩 3만원 할인쿠폰 지급

진에어가 이달 말까지 한국·일본·대만 고객을 대상으로 신규 회원 프로모션을 진행한다. 국제선 수하물팩 할인쿠폰을 제공하고, 추첨을 통해 국제선 왕복 항공권 등을 증정한다.

4일 진에어에 따르면 이달 31일까지 공식 홈페이지나 모바일 웹·앱에서 신규 가입한 모든 회원에게 국제선 ‘수하물팩’ 3만원 할인쿠폰을 지급한다. 수하물팩을 이용하면 기본으로 제공되는 무료 위탁 수하물 15㎏을 포함해 총 20㎏까지 짐을 부칠 수 있다.

진에어가 이달 말까지 한국·일본·대만 고객을 대상으로 신규 회원 프로모션을 진행한다. 사진= 진에어 제공

국제선 왕복 항공권 추첨 이벤트도 진행한다. 신규 회원이 마케팅 정보 수신에 동의하고 프로모션 페이지에서 ‘응모하기’ 버튼을 누르면 참여할 수 있다. 수신 동의는 11월 30일까지 유지해야 한다. 경품은 국제선 왕복 항공권과 라운지팩 이용권, 모바일 커피 쿠폰 등이다.

회원 가입 후에는 나비포인트 적립과 진에어페이 간편결제, 동반 승객 정보 사전 저장 등의 기능도 이용할 수 있다. 맞춤형 여행 정보와 프로모션 알림을 받고 일정 변경·환불 절차도 이용할 수 있다.

진에어는 한국을 찾는 외국인이 늘고 있는 것을 고려해 일본과 대만 국적 고객에게도 같은 프로모션을 진행한다. 공식 예매 채널을 이용하는 해외 고객을 확보해 한국을 찾는 여행 수요를 공략하려는 취지다.

해외 고객을 위한 현지어 소통도 확대하고 있다. 일본·동북아 인스타그램과 필리핀·베트남·태국·말레이시아 페이스북 채널을 운영 중이며, 지난 8월에는 베트남 페이스북 채널의 운영 언어를 영어에서 베트남어로 변경했다.

진에어는 “해외 고객과의 접점을 넓히고 가입 즉시 사용 가능한 실질적 혜택을 제공하고자 이번 프로모션을 마련했다”고 밝혔다.

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