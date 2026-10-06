철수세미로 박박 문지르면 망합니다…시커멓게 탄 냄비 살리는 법

주방 한켠에 조용히 자리 잡은 시커먼 스테인리스 냄비를 꺼낼 때가 됐다.

요리하다 깜빡 정신을 놓거나 바닥이 눌어붙어 새까맣게 타버린 냄비를 보면 한숨부터 나온다. 아까운 마음에 철수세미를 집어 들고 전사의 심정으로 박박 문지르기 시작하지만, 결과는 참혹하다. 손목은 끊어질 듯 아프고 냄비 바닥은 코팅이 전부 벗겨져 영구 폐기 처분 신세가 되기 일쑤다.

철수세미로 문질러 스크래치만 남긴 참혹한 결과(왼쪽)와 베이킹소다로 은빛 광채를 되찾은 비교 컷. 셔터스톡 제공

힘은 힘대로 쓰고 냄비는 망가뜨리는 미련한 짓은 이제 그만둘 때다.

거창한 연마 장비나 독한 화학 세제 대신 베이킹소다와 식초 단 두 가지만 있으면 된다. 냄비를 살려내기 위해 우리가 알아야 할 실전 공식을 파헤쳐 본다.

■ 철수세미로 박박 문지르면 벌어지는 참사

주방용품 코너에 가면 각종 신기한 연마제와 철수세미가 널려 있다. 하지만 탄 자국을 지우겠다고 무작정 철수세미를 들이밀면 스테인리스 표면에 미세한 흠집이 생긴다. 한국소비자원 및 식품의약품안전처 주방용품 안전 실태 조사 등에 따르면, 이러한 미세 흠집 사이로 음식물 찌꺼기와 세제 성분이 끼어들고, 다음번에 요리할 때 유해 물질이 흘러나올 위험이 커진다.

우리가 흔히 범하는 실수는 탄 자국을 물리적인 힘으로 긁어내려고 한다는 점이다. 탄 것은 화학적으로 불려내야지, 힘으로 누르려 하면 냄비만 두 번 죽이는 격이 된다. 손목을 혹사하지 않고도 탄 자국을 마법처럼 녹여내는 원리는 산과 알칼리의 중화 반응과 기포 생성에 숨겨져 있다.

■ 베이킹소다와 식초가 만들어내는 기적의 화학 작용

순간적으로 강력한 탄산가스 기포를 발생시켜 찌꺼기를 분리해내는 화학 반응 순간. 셔터스톡 제공

과정은 놀라울 만큼 간결하다. 탄 냄비 바닥에 베이킹소다를 넉넉하게 뿌린다. 그 위에 식초를 부어주면 촤아악 하는 소리와 함께 하얀 거품이 부글부글 끓어오른다. 이 거품이 바로 탄 냄비를 살려내는 핵심 일꾼이다.

여기서 중요한 포인트는 가루와 액체의 비율이다. 베이킹소다가 바닥에 하얗게 덮일 정도로 넉넉해야 거품 반응이 극대화된다. 베이킹소다의 약알칼리성 성분과 식초의 산성이 만나면서 강력한 탄산가스 기포가 발생하는데, 이 기포가 냄비 바닥과 눌어붙은 탄 찌꺼기 사이로 파고들어 틈을 벌려놓는다. 쇠사슬처럼 단단하게 엉겨 붙어 있던 탄 성분이 스스로 결속력을 잃고 흐물흐물해지는 것이다. 여기에 물을 종이컵 기준 한두 컵 정도 붓고 가벼운 불에 10분 정도 끓여주면 효과는 배가 된다.

제거하기 힘든 단단한 덩어리 형태의 탄 자국, 물리적 힘 대신 화학 반응으로 불려야 하는 이유. 셔터스톡 제공

■ 불 위에 올리고 기다리면 끝나는 10분의 마법

베이킹소다와 식초, 물을 넣고 끓이기 시작하면 냄비 테두리를 따라 시커먼 찌꺼기들이 스물스물 떠오르는 광경을 목격할 수 있다. 억지로 힘을 주어 긁지 않아도 국물이 끓어오르면서 알아서 탄 자국을 불려내는 중이다.

이때 물이 너무 팔팔 끓어 넘치지 않도록 중불과 약불 사이를 유지하는 것이 요령이다. 불을 끄고 김이 한 김 식을 때까지 그대로 두는 과정도 필수적이다. 급하다고 바로 찬물을 부어버리면 급격한 온도 차이로 인해 스테인리스 냄비 바닥이 변형되거나 휘어질 수 있으므로 반드시 미지근해질 때까지 기다려야 한다.

식어가는 과정에서 미처 떨어지지 않은 미세한 탄 찌꺼기들까지 마저 떨어져 나가기 때문이다. 오랫동안 방치되어 냄비 바닥의 금속 표면 자체가 까맣게 삭거나 변색된 경우가 아니라면, 일반적인 탄 자국은 이 방법만으로 부드러운 스펀지나 수세미로 슥 닦아내기만 해도 시커멓던 바닥이 거짓말처럼 원래의 눈부신 거울 광택을 되찾는다.

10분 투자로 얻은 반짝이는 스테인리스 본연의 자태. 불필요한 지출을 막은 보람찬 결과. 셔터스톡 제공

말끔하게 씻겨 나간 냄비는 세척 직후 마른 수건으로 물기를 닦아낸 다음, 키친타월에 식용유를 살짝 묻혀 안쪽을 얇게 닦아주면 미세한 코팅막이 형성되어 다음 요리 때 음식물이 눌어붙는 것을 방지할 수 있다.

버리려고 마음먹었던 냄비가 새것처럼 반짝이는 순간, 불필요한 지출을 막았다는 안도감이 밀려온다. 살림은 요란한 도구가 아니라 정확한 원리와 타이밍으로 하는 법이다. 오늘 저녁, 싱크대 밑에서 눈물 흘리고 있는 탄 냄비를 꺼내어 베이킹소다와 식초를 부어보자. 10분만 투자하면 주방 공기가 달라지는 것을 직접 눈으로 확인하게 될 것이다.

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