너무 더워서…프랑스 동물원서 나일악어 첫 자연부화

올여름 프랑스에 극심한 폭염이 닥치는 바람에 남동부 동물원에서 처음으로 나일악어 10마리가 자연 부화했다고 AFP통신이 26일(현지시간) 보도했다.



나일강 유역을 비롯해 열대 및 아열대 지역에 서식하는 나일악어는 자연 상태에서는 모래를 파고 땅속 둥지에 알을 낳아 부화시키지만, 동물원에서는 온도와 습도 등이 통제된 인큐베이터에서 정교한 관리를 통해 알을 부화시킨다.



남동부 드롬주 피에를라트에 있는 파충류 공원 '라 페름 오 크로코딜'에서는 지난 22일 관람객들이 악어 10마리가 인간 개입 없이 부화하는 걸 보고 직원들에게 알렸다고 한다.



사뮈엘 마르탱 소장은 AFP 통신에 "처음으로 완전히 자연환경에서 부화가 됐다"고 말했다.



배아 발달과 부화를 위해선 약 3개월간 30∼32도 온도가 지속 유지돼야 한다.



올여름 프랑스는 극심한 폭염을 여러 차례 겪었다. 역대 최다인 52일간 폭염이 기록됐다. 이에 모래가 낮 동안에 쌓인 열기를 머금으면서 나일악어 부화에 적합한 환경을 조성한 것으로 보인다.



새끼 악어 10마리는 현재 건강한 상태로 동물원 수유실에서 지내고 있으며 나중에 일반에 공개될 예정이다.



마르탱 소장은 "이런 이례적인 자연 번식 과정은 결국 기후 변화의 징후"라며 "더운 지역 출신 동물들은 편안할 수 있으나 더 온화한 환경에서 유래한 동물들은 힘들 수 있다"고 지적했다.

<연합>

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