“운동회 때 먹던 그 맛”…美 테니스팬 사로잡은 4만원 김밥

미국 뉴욕에서 열리는 US오픈 테니스대회 현장에서 한 줄에 28달러(약 3만7400원)에 판매되는 한국식 불고기 김밥이 관람객들 사이에서 관심을 끌고 있다.

US오픈 대회 현장에서 미국의 음식 인플루언서 샘 골드버그가 한국식 김밥을 맛보고 있다. 인스타그램 캡처

24일(현지시간) 미국 연예매체 페이지식스 등에 따르면 오는 31일 개막해 다음 달 13일까지 열리는 US오픈을 앞두고 대회장인 아서 애시 스타디움 앞에는 지난 23일부터 대규모 팬존이 마련됐다. 이곳에 들어선 푸드 스탠드에서 판매되는 김밥이 테니스 팬들 사이에서 화제가 되고 있다.

이 김밥은 뉴욕에서 외식업체 그레셔스 호스피탈리티를 이끄는 사이먼 김(46) 대표와 ‘김밥의 대모’로 불리는 박은조 셰프가 함께 개발했다.

김 대표는 한국식 바비큐와 미국식 스테이크하우스를 결합한 레스토랑 ‘꽃(COTE)’과 프라이드치킨 전문점 ‘꼬꼬닭(COQODAQ)’ 등을 성공시킨 외식사업가다. 국내에서는 KBS 예능 프로그램 ‘크레이지 리치 코리안’에 출연하기도 했다.

미국 음식 매체 본아페티는 이번 김밥에 대해 사이먼 김 대표의 어린 시절 기억에서 아이디어가 출발했다고 소개했다.

김 대표가 자신의 인스타그램에 올린 영상에는 신메뉴를 고민하는 과정이 담겼다. 그는 영상에서 “US오픈을 앞두고 우리는 뭔가 신선한 걸 준비해야 한다”며 고심하는 모습을 보였다.

이어 “US오픈은 마치 운동회 날 같다. 내가 어릴 땐 항상 김밥을 먹었다”고 말하며 아이디어를 떠올린 뒤, 곧바로 박은조 셰프에게 전화를 걸어 도움을 요청하는 장면이 이어진다.

박은조 셰프는 한국계 미국인으로 뉴욕의 미쉐린 3스타 프렌치 레스토랑 ‘퍼세’와 2스타 레스토랑 ‘모모푸쿠 코’ 등에서 경력을 쌓았다. 그가 완성한 이번 김밥에는 양념한 불고기를 비롯해 당근, 단무지, 케일, 우엉 등이 들어간다. 한국식 재료를 바탕으로 하면서도 뉴욕 미식 시장의 감각을 더한 메뉴로 만들어졌다. 가격은 한 줄에 28달러로, 한화로 약 3만7400원에 달한다.

김 대표가 운영하는 ‘꼬꼬닭’ 부스도 함께 문을 열었다. 이곳에서는 캐비어를 얹은 100달러(약 13만8300원)짜리 프리미엄 치킨너깃을 판매하고 있어 김밥과 함께 고가의 이색 먹거리로 주목받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지