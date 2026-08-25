블랙핑크 지수, 11개월 만에 신곡…'클릭'

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 배우인 솔로 가수 지수(JISOO)가 11개월 만에 솔로 신곡을 낸다.

25일 소속사 블리수(BLISSOO)에 따르면, 지수는 오는 9월4일 오후 1시 새 싱글 '클릭(CLICK)'을 발매한다. 지난해 10월 영국 팝스타 제인(ZAYN)과 협업한 싱글 '아이즈 클로즈드(EYES CLOSED)' 이후 첫 신보다.

블랙핑크 지수. 뉴시스

전날 공개된 티징 포스터와 영상 등에는 핑크빛 하트 심볼과 함께 미스터리한 놀이공원, 기묘한 캐릭터 인형 등 호러 무드의 연출이 담겨 호기심을 자극했다.

지수는 앞서 지난해 발표한 솔로 미니앨범 '아모르타주(AMORTAGE)'의 타이틀곡 '얼스퀘이크(earthquake)'로 미국 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 1위를 차지했다. 제인과의 협업곡으로 메인 싱글차트 '핫 100'에 진입하는 등 글로벌 솔로 아티스트로서 입지를 다져왔다.

'클릭'에 관한 구체적인 정보는 순차적으로 공개한다.

<뉴시스>

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