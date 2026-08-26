경북도, 김민석 민주당 대표에 의대설립·TK 통합 등 현안지원 건의

경북도는 26일 더불어민주당 최고위원회의 참석차 안동을 방문한 김민석 당 대표에게 대구경북 행정통합 등 지역 주요 현안에 대한 지원을 건의했다고 밝혔다.

이날 제10회 중앙지방협력회의에 참석한 이철우 경북도지사를 대신해 황명석 행정부지사가 'K푸드 세계화 선도지역 도약', '국립경국대 의과대학 신설', 국가 균형성장을 위한 '2차 공공기관 이전', '대구경북 행정통합' 등 핵심 현안의 조속한 추진 필요성을 설명하고 적극적인 협조를 요청했다.

경북도는 26일 더불어민주당 최고위원회의 참석차 안동을 방문한 김민석(가운데) 당 대표에게 대구경북 행정통합 등 지역 주요 현안에 대한 지원을 건의하고 있다. 경북도 제공

지난 20일 교육부에 계획을 제출한 국립경국대 의과대학 신설과 관련, 지역의 열악한 의료 인프라와 높은 고령화율을 감안해 2030학년도 입학을 목표로 도청 신도시 내 의과대학과 최대 500병상 이상의 교육병원이 필요하다고 강조했다.

도는 단순히 지역 의료 인력 확보를 넘어 지역 의료체계 구축과 국가균형발전 실현을 위해 국립의대 설립이 필요하다고 보고 설립에서 교육, 운영, 정착에 이르는 전주기 지원체계를 갖출 방침이다.

행정통합과 관련, 이철우 경북도지사와 추경호 대구시장이 2028년 총선에서 통합단체장을 선출하고 통합특별시를 출범하는 데 합의한 만큼 정부와 국회 차원의 각별한 관심과 협조를 거듭 당부했다.

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