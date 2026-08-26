[상생경영 특집] 배려운전 캠페인… 성숙한 교통문화 선도

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

메르세데스-벤츠 코리아가 교통안전과 재난 대응, 환경 보호 등 여러 분야에서 사회공헌 활동을 확대하고 있다. 안전한 이동과 지속가능한 환경이라는 자동차 산업의 특성과 맞닿은 영역에서 장기적인 변화를 만들어간다는 방침이다.



벤츠 사회공헌위원회는 2014년 출범 이후 10년 넘게 국내 사회공헌 활동을 이어왔다. 올해 2분기 기준 누적 기부금액은 약 515억원으로 수입차 업계 최대 규모다. 사회가 필요로 하는 분야를 지속해서 발굴하고 장기 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 지난달 소방기관 5곳에 기증한 차량 5대. 벤츠 제공

대표적인 활동은 교통안전 프로그램이다. 최근에는 보행자와 운전자 모두의 안전을 높이고 성숙한 교통문화를 조성하기 위한 ‘배려운전’ 캠페인을 시작했다. 2014년부터 운영해온 어린이 교통안전 프로그램 ‘모바일키즈’의 대상을 성인 운전자까지 확대한 것이다. 모바일키즈를 통해 지금까지 5만명 이상의 어린이에게 교통안전 교육을 제공했다.



배려운전 캠페인은 고속도로 1차로 비우기와 회전교차로에서 선진입 차량에 양보하기 등 일상에서 실천할 수 있는 안전운전 수칙을 알리는 데 중점을 뒀다. 전국 3만2000개 아파트와 오피스 엘리베이터 스크린, 서울역·부산역, 고속도로 휴게소 등에서 캠페인을 진행하고 있으며 티맵 내비게이션 음성 안내를 통해서도 메시지를 전달하고 있다.



안전 분야 사회공헌은 재난 대응 현장으로도 확대되고 있다. 벤츠 사회공헌위원회는 지난 7월 전국 5개 소방기관에 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘EQB 300 4MATIC’ 5대를 기증했다. 차량은 경기와 충북, 용인, 울산, 광주 지역 소방기관에서 화재와 각종 재난 대응 업무에 활용된다. 2016년 차량지원사업을 시작한 이후 사회복지기관과 소방기관 등에 지원한 차량은 총 79대다.



환경 분야에서는 탄소중립 기후행동 프로그램 ‘그린플러스’를 운영하고 있다. 올해 5월에는 서울숲에 689㎡ 규모의 여덟 번째 ‘그린플러스 도시숲’을 조성하고 8144그루의 수목을 심었다. 2022년 서울시와 도시숲 프로젝트를 시작한 이후 관련 활동을 통해 심은 수목은 4만1000여그루에 달한다.

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