[상생경영 특집] 버려진 고철 재활용 ‘전기로’ 설비로 탄소감축

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

포스코가 최근 공식 유튜브 채널 ‘포스코 스튜디오’를 통해 브랜드 다큐멘터리 시리즈 ‘강철의 진화’ 제2편 ‘강철, 새로운 생명을 얻다’를 공개했다. 이번 영상은 철강 산업의 기술적 전환과 자원 순환, 탈탄소의 필요성을 다각도로 조명했다. 특히 예술가의 시선과 현장 전문가의 설명을 결합해 철강 산업의 탈탄소 과제를 대중의 눈높이에 맞춰 흥미롭게 풀어냈다는 평가다.



26일 포스코에 따르면 다큐멘터리는 버려진 고철을 녹여 예술 작품을 빚어내는 용접 주조 아티스트 박예지 작가의 작업실에서 시작된다. 박 작가는 “철이 그 쓰임을 다했을 때 작가만의 언어로 새로운 삶을 주는 것처럼, 버려진 철을 순환 과정으로 옮기는 작업”이라며 철의 순환성에 의미를 부여했다. 영상에서는 그의 대표작 ‘꽃처럼’ 시리즈를 변주한 신작 ‘철과 자연의 순환’도 만나볼 수 있다.

용접 주조 아티스트 박예지 작가가 작업 중인 모습. 포스코 제공

예술가의 시선으로 풀어낸 철의 순환은 포스코 광양제철소의 거대한 전기로(EAF) 설비로 이어지며 산업적 스케일로 확장된다. 포스코가 광양제철소에 도입한 전기로는 최대 연산 250만t 규모로, 버려진 스크랩(고철)을 전기 에너지로 녹여 새로운 쇳물을 생산하는 탈탄소 설비다. 기존 고로 공법 대비 탄소 배출량을 최대 약 75%까지 줄일 수 있어 포스코 탈탄소 여정의 핵심 역할을 맡고 있다. 정호현 광양제철소 전기로 부공장장은 “탄소 감축의 골든타임에 지금 시작할 수 있는 실천적 해법이 전기로 기술”이라며 “전기로 등 탈탄소 설비 전환이 확대되면 NDC 목표 달성에도 속도가 붙을 것”이라고 설명했다.



기후환경 에너지 전문가인 김진수 한양대 교수(자원환경공학)는 탈탄소 전환 과정의 현실적 과제를 진단했다. 산업통상부·기후에너지환경부 위원으로도 활동 중인 김 교수는 “에너지원 전환에 따른 제조원가 상승은 철강 산업뿐 아니라 연관 산업 전체의 경쟁력과 직결된다”고 지적했다. 이어 “세계 각국이 글로벌 공급망 전쟁 속에서 산업 경쟁력을 지키기 위해 정부 차원의 파격적인 보조금과 재정 지원을 아끼지 않는 만큼, 우리나라도 안정적이고 합리적인 청정에너지 인프라 구축을 위한 사회적 고민과 정책적 지원이 절실한 시점”이라고 강조했다.



포스코 관계자는 “이번 에피소드는 강철의 진화 1편 ‘강철, 불의 시대를 넘어서다(HyREX·수소환원제철)’의 후속작으로, 포스코가 국내외 탈탄소 정책에 부응하기 위해 추진 중인 탄소 감축 수단 가운데 하나인 전기로 공장을 다뤘다”며 “국가 기간산업의 탈탄소 전환에 대한 대중적 공감대가 형성되기를 기대한다”고 말했다.



강철의 진화 2편은 조회수 86만회, 댓글 260개를 기록하며 큰 관심을 받았다. 댓글에는 “버려진 철이 전기로를 통해 새로운 생명을 얻는 과정이 신기하고 인상 깊었다”, “버려진 고철이 다시 생명을 얻어 돌아온다는 표현이 기억에 남는다”, “철을 쓰고 버려지는 자원이 아닌 다시 태어나 새로운 가치를 만드는 자원으로 보게 됐다” 등의 반응이 이어졌다.

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