[상생경영 특집] “어린이 예술 향유” 음악동화 공연 선물

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

신세계백화점이 시각장애인 전문 연주단 한빛예술단과 손잡고 문화예술을 통한 나눔과 포용의 가치를 지역사회로 넓힌다.



신세계백화점은 올해 12월5일 대구 달서아트센터에서 어린이 음악동화 ‘오케스트라가 들려주는 조금은 특별한 인어공주’ 공연을 선보인다. 조금은 특별한 인어공주는 ‘목소리를 잃은 인어공주’ 이야기를 바탕으로 제작됐다. 장애와 다름을 폭넓은 시선에서 바라볼 수 있도록 재해석한 작품이다. 기존 동화가 가진 익숙한 이야기에 다양한 장애에 대한 메시지를 자연스럽게 녹여 어린이들이 서로의 차이를 이해하고 함께 살아가는 의미를 생각해볼 수 있도록 했다.

2025년 열린 한빛예술단의 ‘조금은 특별한 피노키오’ 공연 모습. 신세계백화점 제공

공연에는 한빛예술단의 오케스트라 라이브 연주와 미디어아트가 어우러진다. 동화책 속 이야기가 현실에서 펼쳐지는 듯한 생동감을 더하고, 홀로그램 효과 등을 활용해 신비로운 심해와 바다 세계를 구현하는 등 어린이들이 클래식 음악과 공연예술을 보다 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 구성했다.



신세계백화점은 이번 공연에 지역 아동을 초청해 문화예술을 접할 기회가 상대적으로 적었던 어린이들의 예술 접근성을 높일 계획이다. 단순한 공연 후원을 넘어 문화예술을 매개로 미래세대와 지역사회가 함께 소통하고 성장할 수 있는 장을 마련한다는 의미를 담았다.



대구에 이어 부산에서도 한빛예술단과 함께하는 어린이 공연을 추진한다. 올해 연말에 부산에서 ‘오케스트라가 들려주는 조금은 특별한 피노키오’ 공연을 선보이는 것을 목표로 한다. 조금은 특별한 피노키오 역시 친숙한 동화를 한빛예술단만의 음악과 이야기로 재해석한 작품이다.



신세계백화점 관계자는 “대구와 부산 등 주요 거점 도시를 중심으로 어린이 공연의 무대를 넓힐 것”이라며 “지역에 관계없이 보다 많은 어린이들이 수준 높은 문화예술 콘텐츠를 경험할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

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