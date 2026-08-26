[상생경영 특집] “창업주 애국정신 계승” 유공자 지원 앞장

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

효성은 고 조홍제 창업주의 애국·애족 정신과 ‘산업보국’ 경영 철학을 바탕으로 독립유공자 후손과 참전용사, 국군 장병 등을 지원하는 호국보훈 활동을 이어가고 있다고 26일 밝혔다.



효성은 올해 6·10만세운동 100주년을 맞아 기념비 건립을 후원했다. 6·10만세운동은 1926년 6월 10일 순종의 장례일을 계기로 학생들이 주도한 항일독립운동이다.

효성 관계자들이 굿네이버스에 우즈베키스탄 독립유공자 지원 기부금을 전달한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 효성 제공

조홍제 창업주는 중앙고등보통학교 재학 당시 이 운동에 참여했다가 일제에 체포돼 서대문형무소에서 옥고를 치렀다. 이후 사업을 일으켜 국가와 민족의 발전에 기여한다는 산업보국을 경영 철학으로 삼아 효성을 설립했다. 효성은 지난 6월 글로벌 아동권리 전문 비정부기구 굿네이버스에 기부금을 전달하고, 우즈베키스탄에 거주하는 독립유공자 후손과 무국적 고려인 13가구, 33명에 대한 지원에 나섰다.



중국 내 독립운동 유적 보존 사업도 이어가고 있다. 효성은 2007년부터 중국 저장성 자싱에 있는 백범 김구 선생의 피난처 복원과 유지·관리를 지원하고 있다. 국가유공자와 보훈 가족을 위한 지원도 진행 중이다. 2012년부터는 육군본부가 주관하는 ‘나라사랑 보금자리’ 사업을 후원하고 있다. 생활이 어려운 6·25전쟁과 월남전 참전용사의 주택을 새로 짓거나 보수하고, 무주택 참전용사에게 임대료를 지원하는 사업이다. 지금까지 주거환경 개선 376가구, 임대료 지원 927가구 등 모두 1303가구가 지원을 받았다. 효성은 2010년 육군 1군단 광개토부대와 자매결연을 한 뒤 위문금과 체력단련 용품, 세탁방 등도 지원해 왔다.

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