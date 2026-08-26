[상생경영 특집] 다이소서 25만세트 ‘완판’ 벨리곰 굿즈 인기

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

롯데홈쇼핑이 자체 캐릭터 ‘벨리곰’을 활용해 오프라인 유통채널과의 협업을 대폭 확대하며 지식재산권(IP) 사업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.



우선 롯데홈쇼핑은 초저가 생활용품점 다이소와 손잡고 ‘다이소x벨리곰 시리즈’를 출시했다. 인테리어·리빙, 수납용품, 가방·파우치, 인형, 문구류 등 일상에서 활용도가 높은 카테고리를 중심으로 굿즈 60여종을 선보였다. 1000원부터 5000원까지 균일가로 구성해 벨리곰 상품의 고객 접근성을 높이고, 기존 팬층을 넘어 폭넓은 연령대의 고객이 일상에서 벨리곰을 경험할 수 있도록 기획했다. 대표 상품 ‘벨리곰 장바구니 3종 세트’는 직영 매장 출시 일주일 만에 준비 물량 25만 세트가 완판됐다. 캐릭터의 인지도가 구매로 연결될 수 있다는 점을 확인하며 벨리곰의 상품 IP로서 경쟁력을 입증했다.

벨리곰 유니클로 협업 디자인. 롯데홈쇼핑 제공

글로벌 패션 브랜드 유니클로와는 고객이 직접 벨리곰 굿즈를 만들어 보는 체험형 협업을 진행하고 있다. 원하는 디자인으로 제품을 제작하는 커스텀 서비스 ‘유티미(UTme!)’를 통해 벨리곰 디자인 35종을 선보였다. ‘시그니처 벨리곰’, ‘헬스 벨리곰’ 등 대표 디자인부터 ‘서핑 벨리곰’, ‘수영 벨리곰’ 등 여름 시즌 한정 3D 디자인, 벨리곰 실사 이미지, 매장별 지역 특색을 반영한 로컬 한정 디자인까지 선택의 폭을 넓혔다. 서비스는 내년 7월까지 서울 롯데월드몰점, 명동점, 대구 동성로점 등 전국 주요 6개 유니클로 매장에서 운영된다.



대형 오프라인 유통·패션 브랜드와의 협업을 확대하며 벨리곰의 사업 성과도 성장세를 보이고 있다. 올해 상반기 벨리곰 굿즈 매출은 전년 동기 대비 30% 증가했다. 롯데홈쇼핑은 향후에도 유통 채널과 상품군을 다각화하고 체험형 콘텐츠를 확대해 벨리곰을 국내외에서 지속적으로 소비되는 라이프스타일 IP로 육성한다는 계획이다.

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