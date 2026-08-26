[상생경영 특집] 독거 어르신께 홍삼 전달·건강 안부까지

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

KGC가 지역사회 상생과 친환경 경영을 확대하며 사회적 책임 강화에 나서고 있다. 장애 인식 개선과 취약계층 지원, 농가 상생, 친환경 기술 개발 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지속가능한 경영 기반을 넓히고 사회적 역할을 강화한다는 계획이다.



KGC는 2016년부터 세계 자폐인의 날 관련 활동에 참여하고 있다. 2020년부터는 자폐성 장애에 대한 인식 개선과 존중 문화 확산을 위한 달리기 캠페인 ‘오티즘 레이스’를 후원해 장애인과 비장애인이 함께하는 사회적 공감대 형성에 힘쓰고 있다. 사회공헌 활동의 공로를 인정받아 지난 4월 보건복지부 장관 표창도 받았다.

정관장 봉사단이 지난 2월 서울 노원구 대한적십자사 북부봉사관에서 효배달 캠페인을 진행하며 명절음식을 준비하고 있다. KGC 제공

지역사회 취약계층 지원도 이어가고 있다. 명절마다 ‘효배달 캠페인’을 통해 독거노인 등에게 정관장 홍삼을 비롯한 건강식품을 전달하고 건강 상태를 살핀다. 단순한 물품 지원을 넘어 홀로 지내는 어르신에게 건강과 안부를 전하며 지역사회 돌봄과 공동체 회복의 의미를 더하고 있다.



환경 분야에서는 친환경 기술과 포장재 개선에 주력하고 있다. KGC는 2023년 친환경 홍삼오일 추출기술로 녹색기술 인증을 획득했다. 친환경 제지를 활용한 패키징을 개발해 국제 포장 분야 시상식에서 수상하는 등 자원 사용 절감과 친환경 소비문화 확산에도 나서고 있다. 제품 생산부터 포장까지 환경 부담을 줄이는 방향으로 활동 범위를 넓히고 있다는 게 회사 설명이다.



KGC 관계자는 “대한민국을 대표하는 글로벌 종합건강기업으로서 사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 활동을 지속하고 있다”며 “건강을 기반으로 상생과 포용, 친환경 가치를 실천하고 더 많은 사람에게 희망을 전할 수 있는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

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