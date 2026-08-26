[상생경영 특집] 차 없는 ‘뚜벅이’들의 일상… Z세대와 소통·공감

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

현대자동차는 사회관계망서비스(SNS) 기반 커뮤니케이션 채널 ‘르르르’를 통해 Z세대와의 접점을 확대하고 있다고 26일 밝혔다.



르르르는 현대차가 자동차 브랜드와 직접 접촉할 기회가 상대적으로 적은 젊은 세대와 소통하기 위해 2019년 선보인 마케팅 채널이다. 자동차와 제품을 일방적으로 홍보하기보다 Z세대의 일상과 관심사를 소재로 자연스럽게 관계를 형성하는 데 초점을 맞췄다.

현대자동차의 Z세대 소통 캐릭터 ‘르르르’가 지난 5월 서울 여의도한강공원 멀티플라자에서 열린 행사장에 놓여 있다. 현대자동차 제공

채널명은 불만을 표현할 때 쓰는 ‘부르르 떤다’는 말에서 착안했다. 출범 초기에는 세대와 사회에 대한 다양한 불만을 유쾌하게 풀어냈으며, 2022년 현대차가 운영하는 채널이라는 사실을 공개했다. 2024년에는 ‘차 없는 현대차 직원의 노(NO)빌리티 라이프’를 주제로 채널을 개편했다. 대중교통과 도보로 이동하는 이른바 ‘뚜벅이’를 민달팽이로 형상화한 캐릭터도 선보였다.



르르르 캐릭터는 사회초년생이자 현대차 직원이지만 자동차는 없는 인물로 설정됐다. 출퇴근과 직장생활, 대중교통 이용 과정에서 겪는 일을 Z세대의 화법으로 전달한다. 자동차 회사가 차를 전면에 내세우지 않고 차가 없는 사람의 관점에서 소통한다는 점을 특징으로 삼았다.



대표 콘텐츠인 ‘지하철 노래 시리즈’는 노선별 특징과 승객들의 경험을 노래와 랩 등으로 풀어냈다. ‘호선쏭’과 ‘호선랩’, ‘빌런퇴치쏭’, ‘르디오’ 등 관련 영상의 누적 조회 수는 지난 12일 기준 4546만회를 기록했다.



현대차는 올해부터 르르르 활동 영역을 오프라인으로도 넓히고 있다. 지난 5월 경기 용인에서 열린 현대 N 페스티벌에선 ‘가장 빠른 현대 N’과 ‘가장 느린 뚜벅이 마케터’의 만남을 주제로 ‘N 페스뚜벅’ 체험공간을 운영했다. 행사 기간 6027명이 프로그램에 참여했다.



서울시 미래한강본부와 함께 여의도 ‘책읽는 한강공원’ 행사에서 마련한 ‘르르르의 시티뚜어’에는 2110명이 참여했다. 관련 콘텐츠가 미국 방송채널 CNN 공식 인스타그램에 소개되기도 했다. 6월에는 서울 뚝섬한강공원에서 열린 ‘한강플플’ 행사에서 2026 북중미 월드컵을 주제로 콘텐츠를 선보였다. 현대차의 수소전기차 넥쏘를 전시하고 민달팽이 캐릭터의 친환경 이미지를 활용해 브랜드와 르르르의 연관성을 강조했다. 현재 르르르는 인스타그램과 유튜브, 페이스북, 카카오톡, 틱톡 등에서 모두 약 36만8000명의 구독자를 확보하고 있다.



2024년 채널 개편 이후 디지털 마케팅 관련 수상도 이어졌다. 르르르는 2024년 대한민국 디지털광고대상 SNS 마케팅 부문 금상을 받았다. 지난해에는 소셜아이어워드 브랜드서비스 분야 인스타그램 대상과 대한민국 SNS 대상 자동차 부문 대상 등을 수상했다. 올해도 소셜아이어워드 디지털영상 최고대상과 맥스서밋어워드 모빌리티 부문, ICT 어워드 디지털 콘텐츠 분야 플래티넘상을 받았다. 차를 보유하지 않은 고객의 관점에서 공감형 콘텐츠를 제작하고 Z세대와 상호작용한 점이 높은 평가를 받았다고 현대차는 설명했다.



현대차 자체 조사에서 르르르 팔로어 가운데 현대차를 긍정적으로 인식한다는 응답은 2024년 79.4%에서 지난해 81.1%로 높아졌다. 향후 구매를 희망하는 자동차 브랜드로 현대차를 선택한 비율도 르르르 팔로어가 79.0%로, 비팔로어의 69.8%보다 9.2%포인트 높았다.



현대차는 앞으로 지방자치단체와 크리에이터, 다른 브랜드와의 협업을 확대하고 인공지능 기반 3차원 영상 등 새로운 콘텐츠를 제작할 계획이다. 캐릭터 지식재산권을 활용한 사업도 본격화한다. 지난해 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈에서 봉제인형 열쇠고리와 책상용 소품을 판매한 경험을 바탕으로 공식 온라인몰을 통한 상품 상시 판매와 카카오톡 이모티콘 출시, 현대차 플랫폼 연계 디지털 상품 개발 등을 추진할 방침이다.

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