[상생경영 특집] 보증·제품구매 지원… 벤처 기술 사업화 앞장

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

기술보증기금이 중소기업의 기술 사업화를 돕기 위해 금융지원과 공공구매를 연계하고 있다. 기술력을 갖추고도 사업화 자금과 초기 판로 확보에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 중소기업기술마켓 참여부터 보증, 제품 구매까지 지원하는 방식이다.



26일 대·중소기업·농어업협력재단에 따르면 기보는 8만1000여개 거래기업에 중소기업기술마켓 제도와 지원 정보를 제공하고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 7차례 홍보했다. 중소기업기술마켓은 중소·벤처기업의 우수 기술과 제품을 공공기관이 검증해 등록하고 구매와 연구개발(R&D), 정책금융 등을 연계하는 플랫폼이다.

기술보증기금 관계자들이 중소기업기술마켓 공유협력 우수기관으로 선정된 뒤 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금 제공

이 같은 지원에 힘입어 기보 거래기업 중 기술마켓 등록기업은 2024년 451개에서 지난해 667개로 48% 늘었다. 등록 이후 사업화에 필요한 자금 지원도 확대했다. 기보는 기술마켓 참여기업에 우대보증을 제공하고 혁신제품 지정기업에는 특례보증을 지원하고 있다. 지난해 기술마켓 인증기업에 대한 금융지원은 126건, 622억원으로 전년 294억원보다 112% 증가했다.



기보는 중소기업의 초기 판로 확보를 위해 기술마켓 제품을 직접 구매하기도 했다. 기술마켓에 등록된 전자서명 솔루션을 채택해 18개 업무에 시범 도입하는 등 공공기관이 제품의 첫 수요처 역할을 맡았다.

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