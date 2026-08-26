[상생경영 특집] 물놀이에 불꽃쇼, ‘투파크’로 즐기는 여름

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

삼성물산 리조트부문은 캐리비안 베이에서 시원한 물놀이를 즐긴 뒤 에버랜드로 이동해 동물 생태 탐험, 야간 공연까지 이어서 경험하는 ‘투파크 코스’가 피서객들에게 인기를 끌고 있다고 26일 밝혔다.

에버랜드 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’ 현장. 삼성물산 제공

삼성물산 리조트부문에 따르면 실제로 올여름 캐리비안 베이 방문객 중 약 40% 이상이 투파크 이벤트를 활용해 에버랜드까지 함께 찾은 것으로 나타났다. 투파크 이벤트는 캐리비안 베이 이용 당일 원하는 시간대에 에버랜드를 무료로 이용할 수 있는 특별 이벤트로 30일까지 진행된다. 특히 캐리비안 베이와 에버랜드는 무더위를 시원하게 날릴 수 있는 물놀이부터 동물 생태 체험, 퍼레이드와 불꽃쇼 등 낮부터 밤까지 이어지는 다양한 여름 특화 콘텐츠를 선보이고 있어 올여름 알차고 합리적인 막바지 휴가지로 안성맞춤이다.



먼저 캐리비안 베이에서는 야외 파도풀과 메가스톰 등 다양한 물놀이 시설을 즐기며 한낮의 무더위를 식힐수 있다. 이후 글로벌 인기 IP(지식재산권) 산리오캐릭터즈와 함께하는 여름축제 ‘헬로 썸머 파티’와 만나보기 힘든 곤충인 반딧불이를 가까이에서 관찰할 수 있는 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’, 밤이 되면 활동성이 더욱 높아지는 사자와 호랑이, 불곰 등 맹수들을 가까이에서 관찰할 수 있는 ‘썸머 나이트 사파리’ 등 다양한 콘텐츠를 한번에 즐길 수 있다.

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