[상생경영 특집] SW 인재 키우고 협력사 채용까지 연계

기술 나누고 인력·사업 노하우 전수… 진화하는 ‘상생 경영’ 기업의 상생경영이 일회성 기부와 물품 지원을 넘어 기술과 인력·사업 경험을 나누며 협력사와 지역사회의 자립 기반을 만드는 방향으로 진화하고 있다. 중소 협력사의 스마트공장 전환과 인공지능·데이터 기술 도입을 돕고, 자금과 연구개발, 판로 개척까지 지원하는 방식이다. 청년과 고령층, 취약계층에게 실무교육을 제공하고 취업과 자립으로 연결하는 프로그램도 확대되고 있다. 상생 대상도 협력사에서 농가와 지역 주민, 장애인, 국가유공자, 문화예술인과 스포츠 유망주 등으로 넓어졌다. 탄소 감축과 산업재해 예방, 지역 돌봄처럼 사회문제를 기업의 본업과 연결해 해결하려는 시도도 활발하다.

현대모비스가 협력사와의 상생협력 범위를 소프트웨어 인재 육성 분야까지 확대하며 공급망 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.



최근 자동차 산업이 소프트웨어중심차량(SDV), 자율주행, 전동화로 빠르게 재편되면서 소프트웨어 역량이 기업의 핵심 경쟁력으로 떠올랐다. 국내외 2100여개 업체와 협력관계를 맺고 있는 현대모비스는 우수 인재 확보에 어려움을 겪는 협력사들을 지원해 상생형 미래 모빌리티 생태계 구축에 나섰다.

현대모비스 ‘모비우스 부트캠프’ 1기 교육생들이 6개월간의 모빌리티 소프트웨어 교육과정을 마친 뒤 수료식에서 기념촬영을 하고 있다. 현대모비스 제공

그 중심에는 상생 차원의 소프트웨어 인재 육성 플랫폼인 ‘모비우스 부트캠프’가 있다. 이는 취업준비생과 협력사 재직자를 대상으로 전문 교육을 제공하고 실제 채용까지 연계하는 프로그램이다. 1기 과정은 모집 당시 17대 1의 높은 경쟁률을 기록했으며 약 6개월간의 심도 있는 교육을 통해 올 상반기 270여명의 수료생을 배출했다. 특히 일부 수료생은 교육 종료 전에 협력사 취업이 확정되는 등 실질적인 채용 연계 성과로 이어졌다.



현대모비스는 단순 이론 중심 교육이 아닌 실제 차량용 소프트웨어 산업 현장에 필요한 실무형 역량 강화에 초점을 맞췄다. 글로벌 차량용 소프트웨어 표준 교육은 물론 실습 중심 프로젝트와 취업 상담도 함께 지원한다. 프로그램 기획 단계부터 협력사 의견을 반영해 현업 수요에 맞는 교육 과정과 기자재를 구축한 점도 특징이다.



현대모비스는 앞으로 모비우스 부트캠프의 교육 범위를 인공지능(AI)과 로보틱스 분야까지 확대하는 방안을 검토하고 있다. 미래 모빌리티 산업이 소프트웨어와 AI 중심으로 고도화되는 만큼 다양한 기술영역을 아우르는 융복합 인재 양성체계를 구축하겠다는 방침이다.

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