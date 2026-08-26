“부모 마음으로”… 휴가 중 14층서 떨어진 7살 어린이 구한 대구 박유섭 소방위

휴가중이었던 한 소방공무원이 아파트 14층에서 떨어진 어린이를 발 빠르게 대처해 구조했다.

26일 대구소방안전본부에 따르면 전날 오후 3시 55분쯤 대구 수성구의 한 아파트에서 A(7)군이 떨어지는 사고가 일어났다. 당시 근무일이 아니어서 쉬고 있던 박유섭 소방위는 자녀들과 함께 아파트 주변에 머물던 중 갑자기 ‘쿵’ 하는 무거운 충격음을 들었다.

아파트 14층에서 떨어진 어린이를 발 빠르게 대처해 구조한 박유섭 소방위. 대구소방안전본부 제공

직감적으로 위험을 알아챈 박 소방위는 곧바로 소리가 난 방향으로 달려갔고, 아파트 화단에 쓰러져 있는 A군을 찾아냈다. 박 소방위는 1초의 주저함도 없이 즉시 119에 신고를 마친 뒤 아이에게 다가갔다.

그는 구급대가 도착할 때까지 아이가 정신을 잃지 않도록 계속해서 말을 걸며 안심시켰다. 또한 보호자에게 빠르게 연락을 취해 사고 사실과 현장 상황을 가라앉은 목소리로 전달하는 등 급박한 상황에서 빈틈없는 초기 대응을 이어갔다.

조사 결과 A군은 다행히 떨어지는 과정에 아파트 조경 나무에 부딪히며 충격이 가라앉은 뒤 화단 위로 떨어져 극적으로 목숨을 건질 수 있었다. 사고 이후 A군의 보호자는 박 소방위에게 직접 연락을 해와 “아이가 많이 놀라긴 했지만, 현재는 무사히 치료를 받고 안정을 찾은 상태”라며 깊은 고마움을 전했다.

박유섭 소방위는 “갑작스러운 상황에 저 역시 크게 당황했으나, 자식을 키우는 부모의 마음으로 아이가 느꼈을 무서움이 먼저 눈에 밟혔다”라며 “무조건 아이를 안심시키는 것이 가장 중요하다고 생각해 계속 말을 걸며 상태를 살폈을 뿐”이라고 말했다.

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