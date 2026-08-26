1397만명 본 '어벤져스: 엔드게임' 7년 만에 다시 극장으로

영화 '어벤져스: 엔드게임'이 7년 만에 다시 극장에서 상영된다.

26일 월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 '어벤져스: 엔드게임 앙코르'는 오는 9월23일 개봉한다.

'어벤져스: 엔드게임 앙코르'는 2019년 개봉한 '어벤져스: 엔드게임'을 인피니티 비전 포맷으로 다시 선보이는 특별 상영이다.

'어벤져스: 엔드게임'은 타노스의 핑거스냅으로 인류의 절반이 사라진 뒤, 어벤져스가 세계의 운명을 구하기 위해 마지막 전쟁에 나서는 이야기를 그렸다.

2019년 개봉 당시 국내에서 1397만명 이상의 관객을 동원했으며, 현재까지 역대 외화 흥행 1위를 기록하고 있다. 글로벌 박스오피스에서도 역대 2위에 올라 있다.

이날 공개된 포스터에는 인피니티 스톤이 장착된 건틀릿을 착용한 토니 스타크(로버트 다우니 주니어)를 중심으로 스티브 로저스(크리스 에반스), 브루스 배너(마크 러팔로), 토르(크리스 헴스워스), 피터 파커(톰 홀랜드) 등이 담겼다.

함께 공개된 예고편은 "캡, 들리나?" "왼쪽을 봐"라는 샘 윌슨(안소니 마키)의 대사로 시작한다. 이어 2019년 개봉 당시 극장에서 환호하는 관객들의 모습과 스티브 로저스의 "어벤져스! 어셈블" 장면 등이 담겼다.

예고편 말미에는 "계속되는 이야기"라는 문구와 함께 오는 12월 개봉 예정인 '어벤져스: 둠스데이' 독점 영상 공개도 예고됐다.

'어벤져스: 둠스데이'에서는 '아이언맨'으로 활약한 로버트 다우니 주니어가 닥터 둠 역으로 돌아온다.

<뉴시스>

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