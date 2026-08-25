경북도의회 "경기 불황 지속에 올해 해외연수 전면 취소"

경북도의회는 2026년 의원 해외연수를 전면 취소하고 관련 예산을 전액 반납하기로 했다고 25일 밝혔다.

도의원들은 최근 국내외 어려운 경제 여건 속에서 도민의 민생 현장을 살피는 의정활동에 역량을 집중하기 위해 이렇게 뜻을 모았다.

경북도의회 임시회 모습. 경북도 제공

해외 연수에 들어가는 예산이 도민의 세금으로 마련되는 만큼 연수 필요성과 시급성, 정책적 효과 등을 면밀히 검토한 결과 현재 추진하는 것은 적절하지 않다고 판단했다.

도의회는 해외 연수 취소를 계기로 앞으로 의원들의 국외 출장 및 연수 계획을 더욱 엄하게 검토해 지역 현안 해결 및 정책 개발에 실질적으로 도움이 되도록 할 방침이다.

또 이렇게 해서 절감되는 관련 예산은 필요한 곳에 효율적으로 사용될 수 있도록 할 방침이다.

김희수(사진) 경북도의회 의장은 "이번 해외 연수 취소는 도민의 목소리를 무겁게 받아들이고 의회가 더 책임 있는 자세로 의정활동에 임하기 위한 결정"이라며 "앞으로도 도민의 신뢰를 최우선 가치로 삼고 지역 현안 해결 및 민생을 위한 의정활동에 더욱 집중하겠다"고 말했다.

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