“친환경 장례문화 앞장”… 대구시, 공공장례식장 ‘다회용기’ 도입

대구시가 장례식장 안에서 여러 번 쓸 수 있는 그릇을 사용하는 문화를 활성화해 환경 친화적인 장례문화를 알리는데 앞장선다.

25일 대구시에 따르면 시는 전날 대구지방환경청, 대구의료원과 ‘공공기관 장례식장 여러 번 쓸 수 있는 그릇 사용 확대를 위한 업무협약’을 맺었다.

서울의료원에서 ‘일회용기 없는 장례식장’을 운영하고 있다. 뉴시스

이번 협약으로 이들 기관은 공공장례식장 안에서 여러 번 쓸 수 있는 그릇을 널리 쓰도록 긴밀한 협력 체계를 짜서 움직일 계획이다. 장례식장은 짧은 기간에 한 번 쓰고 버리는 물품이 무더기로 나오는 대표적인 '여러 사람이 이용하는 시설'이다.

한 번 쓰고 버리는 그릇을 여러 번 쓸 수 있는 그릇으로 바꾸면 쓰레기 발생량을 줄일 수 있다. 이 같은 문화가 지역사회 전체로 퍼지는 좋은 계기가 될 것으로 시는 내다보고 있다.

시는 앞으로 대구의료원 국화원 등 공공장례식장을 중심으로 여러 번 쓸 수 있는 그릇 사용을 안정적으로 정착시킬 방침이다. 이후 운영 성과와 현장 경험을 바탕으로 대구 지역 55개 민간 장례식장까지 이를 단계적으로 넓혀갈 예정이다.

지형재 시 기후에너지환경국장은 “많은 시민이 찾는 장례식장에서 공공부문이 먼저 나서 여러 번 쓸 수 있는 그릇 사용을 정착시키는 것이 무엇보다 중요하다”며 “관계기관과 힘을 모아 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경 친화적인 장례 환경을 만들겠다”고 말했다.

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