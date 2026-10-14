“웃기는 건 남이 결정하지만” 비웃음 견디며 28년 버틴 김영철의 비밀

대중은 김영철을 향해 ‘안 웃기는 개그맨’이라는 낙인을 찍었다. 1999년 데뷔 이후 그가 마주해야 했던 것은 따뜻한 환호가 아닌 무대 위의 정적과 차가운 시선이었다. 개그콘서트의 주역으로 화려하게 등장했으나 예능 환경이 버라이어티로 급변하며 그가 가진 개인기들은 점차 식상한 것으로 치부되었다. 사람들은 그를 비호감이라 불렀고, 2010년대 이전까지 그는 여러 프로그램을 전전하는 고정 없는 방송인 신세를 면치 못했다. 누군가는 무대를 떠났고, 누군가는 도피처를 찾았다. 그러나 김영철은 무대 뒤 어둠 속에서 조용히 자신의 일상을 재조립하기 시작했다. 28년이라는 세월 속에서 그가 보여준 것은 아무도 보지 않는 시간의 무게를 견뎌내는 법이었다.

화려한 조명 뒤 정적 속에서 자신의 삶을 단단하게 다듬어가는 방송인 김영철의 일상. 김영철 SNS

김영철의 하루는 새벽 5시에 시작된다. 데뷔 후 긴 시간을 관통하며 지난 20여 년간 단 하루도 거르지 않고 이 시각을 사수했다. 새벽 5시라는 기준점은 그의 전부이자 그를 지탱하는 무기다. 김영철은 자신의 결핍을 타인의 감각과 비교하는 대신, 자신이 통제할 수 있는 유일한 영역인 스스로의 일상을 점유하는 방식을 택했다. 매일 아침 국내외 신문을 정독하고 영어 단어를 외우며 라디오 생방송을 준비하는 과정은 단조로움과의 사투다. 하지만 27세에 취득한 운전면허처럼, 그는 늦게 시작한 것에 주눅 드는 대신 공부라는 도구로 비호감이라는 굴레를 정면 돌파했다.

타인의 시선에서 자유로워지기 위해 그가 스스로 선택한 새벽 5시의 시간들. 김영철 SNS

“웃기는 건 타인에 의해 결정되는 거지만, 일찍 일어나는 건 제 의지만 있다면 할 수 있잖아요.”

이 말은 예능이라는 불확실한 바다에서 그가 구축한 생존 법칙을 나타낸다. 김영철은 대중의 반응이라는 통제 불가능한 영역에 매몰되지 않는다. 대신 자신이 결정할 수 있는 기상 시간과 학습량에 집중한다. 이 간단한 문장에는 타인의 시선에서 자유로워지는 법과 스스로의 의지로 삶의 주도권을 되찾는 성숙한 태도가 녹아 있다.

‘힘을 내요 슈퍼 파월’이라는 유행어 역시 방송의 빈틈을 견디지 못하는 그의 오랜 직업적 본능이 만들어낸 필연적 결과였다. 한 예능 현장에서 베개 싸움을 하던 출연진들 사이로 침묵이 흐르자, 그는 1초의 공백도 참지 못하고 뜬금없이 이 유행어를 던졌다. 라디오 진행자로서 ‘오디오가 비는 사고’를 절대 용납할 수 없었던 그에게 현장의 정적은 견딜 수 없는 위기였다. 그 위기를 돌파하기 위해 본능적으로 뱉은 한마디가 대한민국을 뒤흔든 유행어가 된 것이다. 그는 방송에서 철저히 자신을 낮추며 동명이인 배우 김영철의 통장으로 출연료가 잘못 입금된 해프닝조차 웃음 소재로 승화시키는 여유를 보였다.

김영철은 냉혹한 방송가에서 체득한 현실을 후배들에게 담담히 전한다.

“이 업계에 열심히 안 하는 사람이 어딨어. 열심히 했는데 운이 좀 더 좋은 애나 타이밍이 잘 맞은 애가 있을 뿐이야. 열심히는 기본이고 거기서부터 시작이지.”

그는 성공한 이들이 흔히 말하는 ‘노력하면 된다’는 위로를 거부한다. 노력은 성공을 위한 옵션이 아니라, 연예계에서 살아남기 위한 최소한의 기본값이다. 그의 28년은 기본을 지키지 못해 무너지는 이들 사이에서 끝까지 버텨낸 한 사람의 묵묵한 궤적을 보여준다. 이는 고인(故 박지선)을 향한 매년의 추모, 불화를 딛고 화해한 아버지와의 기억을 간직하는 모습으로도 이어진다. 일과 삶을 대하는 그의 일관된 태도는 직업적 성실함이 단지 일터에만 국한된 것이 아님을 방증한다.

운과 타이밍을 넘어 끝까지 살아남은 이가 전하는 현장의 생존 법칙. 김영철 SNS

50대에 접어든 지금도 김영철은 멈추지 않는다.

“과거의 영광에 매몰되면 꼰대가 된다. 꼰대가 아닌 선배가 되려면 지금 이 순간을 열심히 살아야 한다.”

이는 스스로를 향해 던지는 경고이자, 매일 아침 그를 침대에서 일으키는 동력이다. 김영철은 과거의 유행어에 안주하는 대신, 날마다 새로운 단어를 외우며 세상의 흐름을 공부한다. 이러한 집요함은 위기 상황에서도 입증되었다. 2025년 여름 마비성 장폐색으로 응급실을 찾았을 때조차 병상에서 라디오 생방송 시간을 챙기며 루틴을 지켜냈다. 이처럼 단 한 번도 흐트러지지 않은 28년은 과거의 훈장이 아니라, 오늘을 살아가기 위해 다져온 데이터베이스다.

과거의 성취에 갇히지 않고 오늘을 지탱하는 치열한 기록의 총합. 김영철 SNS

결국 김영철의 삶은 거창한 명언집이 아니라, 매일 쌓아 올린 무던한 일상의 결정체다. 성공은 남들이 잠든 시간에 행하는 사소한 행동들이 켜켜이 쌓인 결과임을 그는 몸소 증명한다. 재능의 한계라는 낙인을 압도적인 성실함으로 덮어버린 28년은, 현실의 벽 앞에 서 있는 모든 이들에게 묵직한 질문을 던진다. 오늘 하루 스스로 정한 규율을 온전히 지켜냈는가. 그 질문에 망설임 없이 답할 수 있는 자만이 비로소 자신의 삶이라는 무대를 통제할 수 있다.

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