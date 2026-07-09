갈현동 빌라 화재로 초등 남매 사망…"전기적 요인 가능성"

서울 은평구 빌라에서 불이 나 초등학생 2명이 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.



9일 소방 당국에 따르면 전날 밤 10시 57분께 은평구 갈현동 지상 3층·지하 1층짜리 빌라 3층에서 불이 났다.

서울 은평구 빌라 화재. 연합뉴스

불이 시작된 집 안에서 발견된 남·여 초등학생 두 명이 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다. 이들은 각각 초등학교 2학년과 1학년 남매로 알려졌다.



남매의 아버지는 개인적인 용무로 외출해 남매만 집에 있었던 것으로 파악됐다.



한 이웃 주민은 "아버지가 홀로 아이들을 키우고, 할머니가 와서 아이들을 자주 돌봐주는 걸로 알고 있다"며 "알고 지내는 사이는 아니지만 안면은 있었다"고 얘기했다.



숨진 남매 이외 주민 2명이 연기를 흡입했고, 9명은 자력으로 대피했다.



폭발 소리와 함께 불이 났다는 이웃 신고를 받고 출동한 소방 당국은 인력 80여명과 차량 23대 등을 동원해 화재 발생 약 50분 만인 오후 11시 47분께 불을 완전히 껐다.



경찰은 거실에서부터 전기적 요인으로 인한 발화 가능성에 무게를 두고 있는 상황이다.



빌라는 검게 그을렸고 불이 시작된 세대 근처는 잿더미가 가득 쌓여있었다.



불이 꺼지고 10시간이 넘는 시간이 흘렀지만 현장 근처에서는 탄내도 여전했다.



당시 쓰레기를 버리러 밖으로 나왔다 화재가 발생하는 장면을 목격한 이웃은 "(집 안에서)불이 깜빡깜빡하는 게 보이더니 펑 소리와 함께 불이 났고, 창문이 바닥으로 떨어졌다"며 "바로 집 안에 있던 아들 보고 빨리 나와서 신고하라고 했다"고 당시 상황을 전했다.











건너편 빌라에 사는 주민은 "탄 내가 나서 나와봤더니 소방차가 골목에 서있었고 실려나온 사람이 심폐소생술을 받는 모습을 봤다"고 말했다.



다른 주민도 "(화재가 난) 옆집에 사는 할머니와 손자가 살려달라고 하는 것을 봤다"고 얘기했다.



생전 아이들이 인사하던 모습을 떠올리는 주민도 있었다.



보호자가 외출한 사이 어린 아이들이 변을 당하며 인근 주민들은 안타까움을 감추지 못했다. 현장에서 만난 한 이웃 주민은 "부모 마음이 어떻겠냐"며 한숨을 내쉬었다.



화재가 발생한 빌라에는 소방 안전 관리가 미비했던 흔적이 그대로 남아있었다.



1층과 2층 사이 설치된 소화기 점검표에는 소화기 설치 연도와 점검관리자 이름이 적혀있지 않았고, 빌라 관리실에는 은평소방서가 2024년 1월에 '소방안전관리자' 앞으로 보낸 우편물이 개봉되지 않은 채로 있었다.



이날 오후 경찰과 소방은 합동 감식을 진행했다.



감식을 마치고 나온 한 관계자는 "복합적인 요인으로 화재가 발생해 추가적인 분석이 필요하다"고 말했다.



경찰은 에어컨 등 화재 현장에서 발견된 물품을 국립과학수사원에 감정 의뢰했다.



과거에도 보호자가 비운 사이 화재가 발생해 집에 혼자 남은 아동이 숨지는 비극이 반복해서 발생해왔다.



작년 7월 부산 기장군의 한 아파트에서 부모님이 집을 비운 사이 화재가 발생해 초등학교 3학년과 유치원생 자매가 숨졌고, 2023년 울산에서도 아버지가 비운 사이 불이 나 5세 아이가 숨지는 참변이 일어났다.



경찰과 소방당국은 정밀 감식 결과를 토대로 정확한 화재 원인을 밝힐 예정이다.



보호자 외출한 사이 서울 은평구 빌라 화재…초등생 남매 사망 [서울소방재난본부 제공. 재판매 및 DB금지][]

<연합>

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