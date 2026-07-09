"첫니 났는데 파티까지?"…호주 '인스타 육아'에 갑론을박

호주의 한 부모가 아기의 첫 번째 치아를 기념해 화려한 파티를 열면서 온라인에서 갑론을박이 벌어졌다. 아이의 작은 성장까지 특별한 이벤트로 기념하는 문화가 확산하는 가운데, 이를 두고 '과도한 SNS 문화'라는 비판과 '부모의 자유로운 선택'이라는 옹호가 맞서고 있다.

지난 5일(현지 시간) 뉴욕포스트는 온라인에서 화제가 된 '아이 첫니 기념 파티' 사진을 소개했다. 사진에는 'Jacob's First Tooth(제이콥의 첫 번째 치아)'라는 문구가 적힌 맞춤형 간판과 파란 꽃장식으로 꾸며진 파티장이 담겼다.

호주 한 아기의 첫 번째 치아 기념 파티 사진. 인스타그램 'uniquefloralsydney'

해당 행사를 연출한 시드니의 플로리스트 네긴 만수리는 매체와의 인터뷰에서 "사람마다 생각은 다르지만 크고 작은 모든 순간은 축하받을 가치가 있다고 생각한다"고 말했다.

그는 "많은 고객은 사랑하는 사람을 위한 축하할 이유를 만들고 싶어 한다"며 "결국 부모들은 아이가 사랑받고 있다는 것을 느끼게 해주고 싶을 뿐"이라고 설명했다. 이어 "부모들에게 특별한 추억을 만들어 줄 수 있어 영광이었다"고 덧붙였다.

다만 그는 이번 의뢰가 일반적인 행사보다 다소 이례적이기는 했지만, 온라인에서 이처럼 큰 논란으로 번질 줄은 예상하지 못했다고 밝혔다.

사진이 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS로 확산되자 누리꾼들의 반응은 극명하게 엇갈렸다.

비판적인 반응을 보인 이들은 "정말 지나치다", "인스타그램 부모 문화가 선을 넘었다", "모든 것을 SNS에 올리기 위한 콘텐츠로 만드는 시대" 등의 댓글을 남겼다. 또 "아이들은 이제 SNS 조회수를 위한 존재가 된 것 같다", "생활비 부담이 커지는 상황에서 아기가 기억하지도 못할 파티에 큰돈을 쓰는 것은 현실감이 떨어진다"는 지적도 이어졌다.

실제로 최근 5000여 명의 부모를 대상으로 한 설문조사에서는 자녀의 성장 기념행사 비용이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 응답자의 4명 중 1명은 첫돌 파티에 최대 500달러(한화 약 75만원)를 지출한다고 답했으며, 이보다 더 많은 비용을 쓰는 사례도 적지 않은 것으로 조사됐다.

반면 옹호하는 의견도 적지 않았다. "무슨 문제가 있느냐", "인생은 짧으니 작은 순간도 모두 축하하면 좋다", "엄마가 되면 나도 이렇게 하고 싶다", "우리 가족은 기념일을 잘 챙기지 않아 오히려 이런 문화가 보기 좋다" 등의 반응이 이어졌다.

이번 사례는 아이의 작은 성장까지 특별한 이벤트로 기록하려는 문화가 확산되는 가운데, 부모의 자유로운 선택으로 볼 것인지, 아니면 과도한 'SNS 문화'의 단면으로 봐야 하는지를 두고 다시 한번 논쟁을 불러일으키고 있다.

<뉴시스>

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