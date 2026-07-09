‘봐주기 수사 의혹’에… ‘경찰 가족 사건’ 전수조사

현직 경찰 아버지를 둔 ‘광주 여고생 살해범’ 장윤기(23) 수사 과정에서 수사팀의 ‘봐주기 수사’가 있었다는 의혹이 커지자 경찰이 경찰관 가족과 관련된 사건에 대한 전수조사에 나선다. 경찰은 외부 인사를 영입해 독립성을 확보한 조직을 만들어 경찰 신뢰를 쇄신하기 위한 작업에 나설 방침이다.

‘광주 여고생 살해범’ 장윤기. 광주=뉴스1

경찰청은 9일 장윤기 사건과 관련해 유사사례 재발을 방지하기 위해 외부 인사를 위원장으로 두는 ‘경찰 수사 쇄신 태스크포스(TF)’를 구성한다고 밝혔다. TF 위원 과반수도 외부 인사를 임명해 경찰 지휘부와 거리를 둘 방침이다. TF는 경찰 수사 제도 전반을 검토하고 신뢰를 제고하는 방안 마련에 나선다.



경찰 가족을 둔 장윤기와 유사한 사례를 찾는 전수조사에도 나선다. 경찰관의 자녀, 부모 등 직계존비속 관련 사건 중 해당 경찰관이 과거에 근무한 이력이 있거나 현재 근무하는 경찰서가 수사를 맡은 사건들이 전수조사 대상이다. 장윤기 아버지는 여고생 살해 수사를 맡은 광주 광산경찰서 근무 이력이 있는 현직 경감이고, 큰아버지도 인근 전남 지역에 근무하는 경감이었다. 경찰 관계자는 “전수조사 기간이나 구체적인 내용 등은 TF 차원에서 결정할 계획”이라고 말했다.



경찰청 국가수사본부에는 본부장 직속으로 경찰관의 수사비위에 대응하는 내부비리수사대가 신설된다.



유재성 경찰청장 직무대행은 10일 미국 출장에서 조기 귀국해 경찰 지휘부 화상회의를 열고 이 같은 경찰 신뢰회복 대책에 대해 논의할 예정이다.

'여고생 살해범' 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 지난 8일 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 법정 밖으로 나오고 있다. 연합뉴스

장윤기 사건을 수사하는 광주지검 전담수사팀은 이날 광주 광산경찰서 소속 경찰관들에 대한 대면조사를 실시했다. 당시 수사팀에 대한 참고인 신분 조사도 전날부터 이어지고 있다. 장윤기의 아버지도 소환해 조사했다.



광주 광산서는 지난달 5일 여고생 살인 사건 발생 직후 김모 서장 주재로 용의자 검거 대책을 논의하는 회의를 연 것으로 확인됐다.



경찰은 이날 0시11분 장윤기가 여고생을 살해한 후 4시간 만에 용의자 차량을 확보했고, 폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 용의자 차량 소유자가 장윤기 아버지 명의로 돼 있는 점을 파악했다. 검찰과 경찰은 수사팀이 그 이후 장윤기 차량과 차량 안에 있던 케이블타이를 증거물로 확보하지 않고, 자취방 정보를 유출해 장윤기 아버지가 리얼돌을 폐기하도록 둔 상황을 추적하고 있다. 당시 수사팀의 증거 미확보, 수사정보 유출 등 부실수사 정황이 나날이 드러나고 있지만 광산서는 여전히 봐주기 수사 의혹을 부인했다.



당시 서장 회의에 참석한 한 경찰관은 “범인이 특정된 만큼 큰 마찰 없이 검거하는데 회의 초점이 맞춰졌다”며 “용의자가 경찰 가족이니, 윗선 지시니 하는 그런 얘기는 없었다”고 했다. 김 서장은 “장윤기 아버지인 장 경감이 누군지도 모른다”며 “같이 근무한 적도 없어 이름조차 전혀 모른다”고 억울함을 토로했다.

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