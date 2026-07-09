與, ‘보완수사요구권 실질화’ 형소법 개정안 발의 [與 ‘보완수사권 폐지’ 강행]

더불어민주당은 10월 검찰청이 폐지되고 출범할 예정인 공소청 소속 검사에게 부여할 보완수사 요구권을 실질화하는 내용의 형사소송법(형소법) 개정안을 9일 발의했다. 보완수사권 폐지를 둘러싼 우려에도 민주당은 “빠르면 8월17일 전당대회 전까지도 (형소법 개정안을) 처리할 수 있을 것”이라며 속도전을 예고했다.



민주당 한병도 원내대표의 지시로 설치된 형소법 개정 태스크포스(TF)는 이날 전체회의를 연 뒤 개정 형소법 TF안을 확정해 국회 의안과에 제출했다. TF안은 전날 국회 법제사법위원회 전체회의에 상정된 뒤 법안심사1소위원회로 회부된 것과는 별개의 법안이다. TF안은 보완수사권 폐지 당론을 따르되 범죄 피해자 인권 보호 방안을 강화했다는 것이 여당의 설명이다.

더불어민주당 형사소송법 개정 태스크포스 소속 김승원·김한규·박상혁·이해식 의원이 9일 국회 의안과에 형사소송법 일부개정법률안을 제출하고 있다. 연합뉴스

김한규 원내정책수석 부대표는 “장윤기 사건의 경우 (검찰이) 보완수사를 통해 경찰 수사의 미진한 부분을 확인한 것은 맞다”고 인정하면서도 “반드시 보완수사만 해결 방안인 것은 아니다”라고 했다. 그는 “검사가 수사기록에서 확인되는 문제를 보완수사요구를 통해 찾아내고 보완하는 제도가 (TF안에) 준비돼 있다”며 “과거보다 보완수사요구에 경찰이 응할 수밖에 없게 좀 더 실질화하는 방안을 마련하고 있다”고 했다.



국민의힘은 장윤기 사건을 고리로 보완수사권 폐지를 추진하는 여권에 대한 파상공세에 나섰다. 장동혁 대표를 비롯한 지도부는 이날 장윤기 사건 수사 과정에서 불거진 경찰의 증거 은폐 의혹에 대해 항의하기 위해 광주경찰청을 방문했다. 당초 김영근 광주경찰청장을 면담할 예정이었지만, 김 청장이 외부 일정으로 자리를 비우면서 면담은 성사되지 않았다. 장 대표는 “지금 이 순간에도 이재명정부와 민주당은 대한민국의 모든 수사권을 경찰에게 넘겨주겠다고 한다”면서 “경찰이 수사권 전부를 가지게 되면 이런 사건이 더 많이 일어나고, 국민의 생명과 안전을 보호하지 못하는 상황이 올 것”이라고 비판했다.



장윤기 사건을 비롯해 부산 돌려차기 사건, 김창민 영화감독 사망 사건 등 최근 몇 년 새 잇달아 발생한 강력사건들의 실체적 진실이 검찰의 보완수사로 드러나고 있어 여당 주도의 보완수사권 완전 폐지 움직임에 각계의 우려가 커지고 있다. 전날 정성호 법무부 장관은 법사위 전체회의에서 여고생 살해 사건 수사와 관련해 검찰이 보완한 사항이 11건에 달한다고 밝혔다.

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