공적연금 확대에… 노인 빈곤율 첫 30%대로

우리나라의 노인 빈곤율이 경제협력개발기구(OECD) 조사에서 처음으로 40%대 아래로 떨어졌다. 정부의 기초연금 확대와 공적연금 수급 증가 등 영향으로 분석된다.

서울 종로구 탑골공원에서 한 어르신이 리어카를 끌고 이동하고 있다. 뉴스1

9일 국민연금연구원이 OECD의 ‘한눈에 보는 연금 2025’ 자료를 분석한 결과 한국의 노인 소득 빈곤율은 지난해 39.7%를 기록했다. OECD 조사에서 한국의 노인 빈곤율이 30%대로 내려온 것은 처음이다. 한국의 노인 빈곤율은 2015년 49.6%에서 2021년 43.4%, 2023년 40.4%로 꾸준히 하락하고 있다.



국가데이터처의 가계금융복지조사 결과에서도 2024년 기준 65세 이상 노인 인구의 상대적 빈곤율은 처분가능소득 기준 35.9%를 기록했다. 2023년 38.2%보다 줄었다. 상대적 빈곤율은 전체 가구를 소득순으로 나열했을 때 중위소득의 절반에 못 미치는 소득으로 생활하는 사람의 비율을 의미하며, 처분가능소득은 근로·사업소득 등 시장소득에 공적연금과 기초연금 등을 더하고 세금 등을 제외한 실제 사용할 수 있는 소득이다.



노인 빈곤율 하락에는 국민연금 등 공적연금 확대가 큰 영향을 끼쳤다는 분석이다.

지난해 시장소득 기준 노인 빈곤율은 54.9%였으나, 공적연금?기초연금 등을 반영한 처분가능소득 기준 빈곤율은 35.9%로 나타났다.

한국의 고도성장을 견인한 ‘베이비붐’ 세대가 노인 인구로 진입하면서 빈곤율이 하락했다는 분석도 있다. 석재은 한림대 사회복지학 교수는 “국면연금 가입 기간을 장기간 확보한 베이비붐 세대가 계속 진입하는 만큼 앞으로도 빈곤율이 지속 하락해 20%대까지 떨어질 것으로 예상한다”고 말했다. 다만 한국의 노인 빈곤율은 OECD 평균(14.8%)과 비교하면 두 배를 넘고, 여전히 1위다. 특히 초고령이거나 여성 노인일수록 더 빈곤하다. 66~75세 노인의 빈곤율은 29.8%였지만 75세 이상에서는 54%에 달한다. 여성 노인 빈곤율은 45%로 남성(32.6%)보다 높다.

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