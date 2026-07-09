한화시스템, 30t급 무인수상정 진수…700억 자체 투자로 해양무인체계 선점

한화시스템이 약 700억원을 자체 투자해 무인수상정(USV) 개발에 나선 가운데, 30t급 무인수상정을 지난달 초 부산 가덕대교 인근에서 성공적으로 진수했다고 9일 밝혔다.

진수된 30t급 무인수상정은 현재 부산과 거제 장목항을 오가며 본격적인 해상 시험에 돌입한 상태다.

한화시스템 30t급 무인수상정이 거제 장목항에서 해상시험을 진행하고 있다. 한화시스템 제공

한화시스템은 이 선박을 2027년 말까지 인공지능(AI) 기반 자율운항 기술과 개방형 아키텍처 검증을 위한 핵심 테스트베드로 활용할 계획이다.

한화시스템은 미래 해군이 추구하는 해양 유·무인 복합전투체계(Navy Sea GHOST) 전환에 맞춰 30t급과 함께 전투임무 수행이 가능한 140t급 무인수상정 개발도 병행 추진 중이다. 140t급 무인수상정은 올해 말 진수할 예정이다.

이번 개발의 핵심 과제 중 하나는 미 해군 표준인 무인 해양 자율성 아키텍처 호환성 확보다. 무인체계가 스스로 상황을 판단하고 임무를 수행하도록 하는 시스템 설계 표준이다.

글로벌 방산 시장에서 군집 운용 및 타 무기체계와의 상호 연동을 위한 필수 요건으로 자리잡고 있다.

한화시스템은 정찰용 무인수상정 해령에 적용된 자율운항 기술을 바탕으로 국내 규격 실증을 마쳤으며, 이를 토대로 표준 충족을 위한 글로벌 규격 호환성 실증에 돌입한다.

자율운항 검증은 ▲선박이 밀집한 협수로 자율운항 ▲고파고·강풍 조건에서의 안전성 보장 ▲수백㎞에 이르는 장거리 자율운항 등 실제 작전 환경에 초점을 맞춘다.

한화시스템은 전투용 무인수상정 개발도 추진 중이다. 함정 전투체계(CMS)와 통합기관제어체계(ECS), 자율운항 기술을 융합하고, 다양한 무장과 자폭용 군집드론을 탑재해 소형함정 수준의 정밀타격이 가능한 유·무인 복합체계(MUM-T) 기반 해양 전투 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지