이루, 음주운전 자숙 후 복귀 심경…"조심스럽고 떨렸다"

음주운전 적발로 물의를 빚었던 가수 이루가 무대에 복귀한 소감을 밝혔다.

이루는 8일 소셜미디어에 "오랜만에 무대에 선 만큼 조심스럽고 많이 떨리는 무대였다"고 적었다.

이루는 지난 6일 방송한 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연해 무대를 꾸몄다. TV조선 캡처

이루는 "화면 속 제 모습을 어머니께 또 한 번 보여드릴 수 있게 되어서 의미 있고 감사했다"며 "많은 분의 응원과 격려 속에 즐겁고 행복했다. 다시 한 번 감사드린다"고 했다.

이루는 6일 방송한 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연해 무대를 꾸몄다.

그는 어머니가 가장 좋아한다는 노래인 '까만 안경'을 열창했다. 그는 아버지인 태진아와 함께 '옥경이'를 부르기도 했다.

태진아의 아내 이옥형씨는 현재 중증 치매를 앓고 있다.

이루는 제작진과 인터뷰에서 "어머니 속을 너무 많이 썩였었다. 다음 생이 혹시 있다면 엄마 아들로 다시 살아보고 싶다"고 말하며 눈물을 흘렸다.

한편 이루는 2022년 술을 마시고 운전을 하고, 경찰에 붙잡히자 운전자 바꿔치기를 해 징역 6개월 집행유예 1년 처벌을 받았다.

<뉴시스>

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