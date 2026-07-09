정청래 "당원들은 남탓 싫어해"… 金 '지지율 하락 비판'에 역공

더불어민주당 전당대회 당 대표 선거 출마 행보 중인 정청래 전 대표는 9일 당권 경쟁자인 김민석 전 총리가 당 지지율 하락을 앞세워 자신을 우회 비판하자 "당원들이 제일 싫어하는 것은 남 탓하고 네거티브하는 것"이라고 응수했다.

정청래 전 더불어민주당 대표. 뉴스1

정 전 대표는 이날 페이스북에서 "나는 네거티브하지 않겠다. 상대방 헐뜯고 욕하지도 않겠다. 가끔 정당방위는 하겠다"며 이같이 밝혔다.



앞서 김 전 총리는 이날 오전 전남 순천갑 지역위원회에서 당원들과 만나 "(국민의힘에) 지지율에서 밀리는데 '내란 세력'이라고 욕만 하면 뭐하나"라며 "내란 세력이 잘못됐다고 비판만 하는 당 대표가 아닌, 내란 세력을 이기는 당 대표가 되겠다"고 말했다.



이는 정 전 대표가 대표 재임 시절 선명성을 내세운 대야 투쟁에 주력하면서 지지율 추격을 허용했다는 취지의 비판이다.



정 전 대표와 김 전 총리는 이른바 적통론, 자기 정치 등을 놓고도 서로 공방을 주고받은 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지