아낌없는 사랑 나눠준 다섯살 유나, 3명 살리고 하늘로

오유나양. 한국장기조직기증원 제공

다섯살 오유나양이 자신의 장기와 인체조직을 기증해 3명을 살리고 하늘나라로 떠났다.

한국장기조직기증원은 5월 14일 삼성서울병원에서 유나양이 뇌사 장기기증으로 심장과 폐, 양측 신장을 나누고 인체조직인 혈관도 함께 기증했다고 9일 밝혔다.

2020년 7월 전남 순천에서 이란성 쌍둥이 남매 중 첫째로 태어난 유나양은 임신 25주 무렵 예정일보다 일찍 태어났다. 출생 당시 뇌출혈로 인한 수두증 진단을 받아 뇌압 조절을 위해 뇌척수액을 배출하는 션트 수술을 받았지만, 이후에는 별다른 이상 없이 건강하게 성장했다.

그러다 5월 초 갑자기 두통과 기력 저하 증상을 보여 병원을 찾았고 치료에도 상태가 악화해 수술을 받았으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

유나양의 부모는 고심 끝에 장기기증을 결심했다. 어머니 심지영씨는 대학생 시절부터 장기기증에 관심을 두고 자신에게 만일의 상황이 생기면 기증에 동참하겠다는 뜻을 가족에게 공유해 왔다.

심씨는 “목숨처럼 사랑하는 딸의 일이 되니 선뜻 결정하기 어려웠지만, 유나로 인해 다른 이들이 더 오래 살아갈 수 있으면 좋겠다고 생각했다”며 “이렇게라도 유나를 세상에 남기고 싶었다”고 말했다.

9일 한국장기조직기증원이 제공한 오유나(5)양 사진

유나양은 1분 늦게 태어난 쌍둥이 동생 시헌군을 살뜰히 챙기는 의젓한 누나였다. 부모에게는 ‘사랑받기 위해 태어난 아이’로 기억될 만큼 애교가 많고 엄마와 아빠를 자주 안아주며 사랑을 아낌없이 표현하는 딸이었다.

또한 어린이집 선생님들이 “유나가 웃는 모습만 봐도 기분이 좋아진다”고 말할 만큼 유나양은 늘 환한 미소로 주변 사람들에게 기쁨을 전하는 아이였다.

어머니 심씨에게는 유나양과 함께한 모든 순간이 아직도 생생한 기억으로 남아있다. 심씨는 “처음 ‘엄마’라고 불러주던 순간, 어린이집에서 돌아오자마자 품에 안기던 모습, 가족 여행에서 함께 물놀이하던 날, 초콜릿과 바삭한 음식을 좋아하던 모습까지 모두 선명하게 떠오른다”고 회상했다.

어머니는 딸을 향한 애틋한 마음을 담아 마지막 인사를 남겼다.

“사랑하는 유나야, 엄마와 아빠는 유나로 인해 너무너무 행복했어. 고마워, 내 사랑둥이야. 영원히 우리에게 첫째 딸이고 사랑스러운 딸 유나로 잊지 않고 살아갈게. 나중에 다시 만나면 엄마가 달려가 꼭 안아주고 못다 한 사랑을 다 줄게. 사랑한다.”

유나양의 소중한 선물로 새 삶을 얻게 된 이들에게도 따뜻한 응원을 전했다. 심씨는 “건강하게 후회 없는 삶을 살았으면 좋겠다. 사랑하는 이에게 사랑한다고 아낌없이 표현하며 살아가길 바란다”고 당부했다.

이삼열 한국장기조직기증원장은 “짧은 삶이었지만 오유나양이 세상에 남기고 간 생명의 불씨는 그 무엇보다 크고 아름답다”라며 “다른 이들을 위한 숭고한 결정을 내려주신 유가족께 감사드리며 유나양의 고귀한 사랑을 가슴 깊이 새기겠다”고 말했다.

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