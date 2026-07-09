도미노피자, ‘프리미엄브랜드지수’ 피자전문점 부문 11년 연속 1위

도미노피자는 한국표준협회가 주관하는 ‘2026 프리미엄브랜드지수’ 피자전문점 부문 1위에 선정됐다고 9일 밝혔다.

한국표준협회와 서울대학교 경영연구소의 공동 개발 브랜드 자산 평가 모델 ‘프리미엄브랜드지수(KS-PBI)’는 약 8주간 전국 성인 남녀 약 12만명 조사로 1위 브랜드를 선정한다.

브랜드의 강점과 약점·경쟁적 위치와 미래 가치 등을 종합 판단해 해당 브랜드의 자산 가치를 평가한다.

도미노피자는 한국표준협회가 주관하는 ‘2026 프리미엄브랜드지수’ 피자전문점 부문 1위에 선정됐다고 9일 밝혔다. 도미노피자 제공

도미노피자는 브랜드 캠페인 ‘PLAY FREE 시즌 2’로 다양한 상황에서 각자 방식대로 자유롭게 피자 즐기는 청춘의 모습을 담았다.

이 외에 유소년 야구발전을 위한 ‘전국리틀야구 대회’를 개최하고, 미래 세대에게 공존과 협력의 가치를 알리는 교육 프로그램 ‘월드비전 세계시민학교 캠페인’을 후원하는 등 나눔의 미학 실천에도 앞장서고 있다.

도미노피자는 지난해에도 피자전문점 부문에서 1위에 오르는 등 11년째 1위 자리를 놓치지 않고 있다.

2025년 조사에서 커피전문점 1위는 스타벅스, 치킨전문점과 패스트푸드점 1위는 교촌치킨과 버거킹이었다.

도미노피자 관계자는 “피자 시장을 선도하고 모범이 되는 브랜드로 남기 위해 노력하겠다”고 말했다.

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