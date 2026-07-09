라쿠텐 마리타임, 한화오션과 선박 사이버보안 플랫폼 도입 계약

라쿠텐 마리타임은 한화오션과 선박 사이버보안 통합 솔루션의 상용 도입 계약을 체결했다고 9일 발표했다.

이번 계약에 따라 한화오션은 라쿠텐 마리타임의 선박 사이버보안 플랫폼을 선박 설계, 건조 및 운항 단계 전반에 걸쳐 도입할 예정이다.

이번 계약은 라쿠텐 마리타임의 전략적 파트너십 중심의 사업 단계에서 실제 시장 도입 단계로 나아가는 상용 도입 사례라는 점에서 의미가 있다고 회사 측은 설명했다.

라쿠텐 마리타임이 파트너사 CYTUR와 협력해 개발한 통합 솔루션은 한화오션 선박의 설계부터 건조, 인도, 운항에 이르는 전 생애주기 과정에 걸쳐 사이버보안 체계를 제공한다. 한화오션은 이를 통해 선박 개발 초기 단계부터 보안을 내재화하는 ‘Security-by-Design’ 체계를 구축하게 된다.

한화오션은 설계 단계에서 Threat Intelligence(TI) 및 Threat Modeler(TM) 모듈을 활용해 잠재적인 사이버 위협을 사전에 식별하고 대응할 예정이다. 이를 통해 선박 건조 이전 단계에서부터 사이버 위험 요소를 체계적으로 분석하고 보안 요구사항을 설계에 반영할 수 있게 된다.

또한 선박에 탑재되는 주요 기자재에 대해 Scanner(SC-P) 솔루션을 활용해 보안 위험성 평가를 수행하며, 현재 건조 중인 일부 선박에는 Threat Analysis(TA) 및 Risk Manager(RM) 모듈을 적용해 보다 체계적인 사이버 위험 관리 체계를 구축할 계획이다.

이를 통해 한화오션은 선박 건조 과정에서 발생할 수 있는 보안 취약점을 조기에 식별하고 대응할 수 있도록 지원받고, 선박 인도 이후 발생할 수 있는 운영상 위험과 추가 비용을 줄이는 데 기여할 것으로 보고 있다.

최근 선박의 디지털화와 자동화가 진행되면서 선박 내 다양한 시스템과 장비 간 연결성이 높아지고 있으며, 이에 따라 사이버보안은 조선 및 해운 산업 전반의 주요 과제로 꼽힌다.

특히 국제선급협회(IACS)의 통합 요구사항인 UR E26 및 UR E27 등 국제 규제가 강화되면서 설계 단계부터 보안을 고려한 대응 필요성이 커지고 있다.

라쿠텐 심포니 인터넷 서비스 사업부 대표이자 라쿠텐 마리타임 총괄인 손승현 대표는 “한화오션과 같은 글로벌 조선사가 당사의 플랫폼을 공식 도입한 것은 라쿠텐 마리타임의 선박 사이버보안 플랫폼 적용 사례”라며 “이번 협력을 통해 한화오션은 보안을 사후 대응의 영역이 아닌 설계와 건조 단계부터 체계적으로 반영함으로써, 선박 생애주기 기반의 사이버 위험 관리 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한화오션 상선사업부 관계자는 “글로벌 해운 산업 전반에서 선박의 디지털화가 가속화되면서 사이버보안은 안전, 품질 및 규제 대응을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다”며 “라쿠텐 마리타임 솔루션 도입을 통해 설계 단계에서부터 보안 요구사항을 보다 체계적으로 반영하고, 주요 기자재와 건조 선박에 대한 사이버 위험관리 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

라쿠텐 마리타임은 앞으로도 글로벌 시장에서 사업을 확대하며 조선소와 해운업계가 디지털 전환과 국제 규제 변화에 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.

특히 UR E26 및 E27을 비롯한 국제 사이버보안 규제 환경에 대응할 수 있는 솔루션을 제공해 조선 및 해운 산업 전반의 사이버보안 역량 강화를 지원해 나갈 예정이다.

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