야노시호 "사랑이 사춘기라 무섭다"…추사랑 눈물

일본 모델 야노 시호가 남편 추성훈과 딸 추사랑에 대한 고민을 털어놓는다.

9일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노 시호와 딸 추사랑의 일상이 공개된다.

9일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노 시호와 딸 추사랑의 일상이 공개된다. KBS

최근 진행된 녹화에서 야노 시호는 한국으로 오기로 한 추사랑에게 전화를 걸었다.

올해 14살이 된 추사랑은 평소와 달리 무뚝뚝한 말투를 보였고, 야노 시호는 당황했다. 추사랑은 잠시 후 다시 전화를 걸어 "엄마, 그러지 마세요"라고 말했다.

통화를 마친 야노 시호는 "추상(추성훈)은 갱년기이고 사랑이는 사춘기다. 힘들다. 사랑이 사춘기라 무섭다"고 털어놨다.

이후 야노 시호는 추사랑을 마중하기 위해 공항으로 향했다. 야노 시호가 딸을 반갑게 맞이한 것과 달리, 추사랑은 엄마의 얼굴을 보자마자 눈물을 터뜨렸다.

갑작스러운 딸의 눈물에 야노 시호도 당황했다. 그는 "사랑이는 요즘 매일 감정이 바뀐다. 울다가 화내다가 좋았다가 나빴다가"라고 말했다.

추사랑은 이후 인터뷰를 통해 엄마를 보자마자 눈물을 흘린 이유를 밝힌다. 딸의 속마음을 알게 된 야노 시호도 놀랐다는 전언이다.

<뉴시스>

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