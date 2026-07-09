신지, 개구장애 진단 받았다…"턱이 점점 뒤로 밀려"

그룹 코요태 신지가 부자연스러운 입매에 대한 오해를 풀었다.

8일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 8체질 검사를 위해 한의원을 찾은 신지, 문원 부부의 모습이 공개됐다.

그룹 코요태 신지가 부자연스러운 입매에 대한 오해를 풀었다. 유튜브 채널 '어떠신지' 화면 캡처

영상에서 한의사는 신지의 건강 상태를 살펴보며 체질 진단에 나섰다.

신지는 "스트레스 받으면 몸이 아프다. 스트레스가 몸으로 나타난다"고 말했고, 한의사는 "계피나 쌍화차 먹으면 좋다. 스트레스받으면 몸에 냉증이 생겨서 근육이 굳어버린다"고 설명했다.

이어 "평소 생각과 고민이 많고 꿈도 자주 꾸지 않나. 이것도 체질적인 부분"이라며 심신 안정을 위한 침 치료를 진행했다.

신지는 또 "턱이 너무 안 좋다. 갈려서 한쪽 턱 연골에 연골이 없다"면서 "부정교합이 너무 심해 치료받았는데 잘 안된 것 같다"고 털어놨다.

그러면서 "나이가 들수록 입이 안으로 말려들어간다. 잘 때 이를 갈면서 턱이 뒤로 간 것"이라고 설명했다.

신지의 턱관절을 살펴본 한의사는 "개구장애가 있다. 정말 문제가 많다"며 "턱관절 문제가 있으면 자율신경의 불안정이 심한 것"이라고 진단했다.

개구장애는 턱관절이나 저작근의 문제로 인해 입을 정상적으로 크게 벌리지 못하는 증상이다.

신지는 "예전에 침을 맞아봤다. 수술을 얘기한 적도 있다"며 "(얼굴) 바깥으로 수술해야 한다고 하더라. 그때는 흉터가 남는다고 했다. 활동을 해야 해서 포기했다"고 말했다.

앞서 신지는 양악수술 의혹에 대해 억울함을 호소한 바 있다.

신지는 2019년 JTBC 예능 프로그램 '악플의 밤'에 출연해 "포털 사이트에 내 이름을 검색하면 '양악'이 나온다. 저도 제 얼굴 살이 이렇게 빠질지 몰랐다. 치아 교정도 수술도 안 했다"고 해명했다.

그는 "발음이 새는 건 데뷔 때부터 그랬다. 양악수술을 받고 쉴 만큼 여유로운 삶을 살지도 않았다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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