3억 횡령 후 도주한 변호사… 검찰, 이틀간 잠복 끝에 검거

3억원을 횡령한 혐의로 구속될 위기에 처하자 도주했던 변호사가 검찰의 잠복수사 끝에 붙잡혔다.

서울중앙지검 형사1부(부장검사 직무대리 박향철)는 변호사 A씨를 횡령 등 혐의로 7일 구속기소했다고 9일 밝혔다.

A씨는 에스크로(제3 금융기관 예치 신탁) 보관금 3억원을 빼돌려 가로챈 혐의를 받고 있다.

앞서 검찰은 불구속 송치된 A씨 사건을 검토한 뒤, 수표 추적 등 보완 수사로 혐의를 보강해 구속영장을 청구했다.

그러나 A씨는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하지 않고 도주했다.

이에 담당 검사와 수사관은 관제센터 폐쇄회로(CC)TV와 카드 결제·통화 내역 분석 등을 통해 A씨의 은신처와 동선을 파악하고, 이틀간 잠복 끝에 A씨를 직접 검거했다.

이후 법원은 A씨에 대해 도주 우려 등을 이유로 구속영장을 발부했다.

검찰은 구속된 A씨를 조사하는 과정에서 경찰이 수사 중인 A씨의 별건 범죄에 대해서도 자백을 받아 이를 관할 경찰서에 통지했다.

한 검찰 관계자는 “앞으로도 책임감 있는 자세로 면밀하고 끈질긴 보완수사를 통해 사건의 실체를 규명하고, 피해자가 피해를 신속하고 실질적으로 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

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