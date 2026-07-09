한동훈, 안철수 증언에 “당사 집결 지시 왜곡… 단호히 대응”

한동훈 무소속 의원은 9일 안철수 국민의힘 의원이 12·3 계엄 당시 당대표였던 한 의원이 국회 본회의장이 아닌 당사로 모이라는 지시를 내렸다는 취지로 법정에서 증언한 데 대해 “시간이 조금 지났다고 왜곡하려는 시도가 있어서는 안 된다”고 반박했다.

한 의원은 이날 서울 여의도 국회의원회관에서 기자들과 만나 “12월3일에 있었던 객관적 사실들은 당시에 실시간으로 있었던 단체대화방 메시지들, 많은 사람들의 실시간 SNS, 언론사들의 촬영으로 이미 객관적으로 확정돼 있다며 이같이 말했다.

무소속 한동훈 의원이 9일 국회 의원회관에서 열린 반도체 미래와 생존을 위한 연속 토론회에 참석한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

앞서 안 의원은 전날 추경호 대구시장(당시 국민의힘 원내대표)의 내란 중요임무 종사 혐의 1심 증인신문에서 “1차로 국회 본회의장에 모이라고 했을 때 경찰이 (국회 진입을) 막고 있었고, 이에 다시 당사로 모이라고 한 것이 한 의원이라고 들었다”고 말했다.

이어 “나중에 확인해 보니 추 시장이 거기에 맞춰 당사로 모이라고 한 것이었다”며 “그러니 한 의원이 국회에서 모이라고 했는데 추 시장이 그 말을 무시하고 당사로 모이라고 했다는 건 사실이 아니다”라고 증언했다.

한 의원은 이같은 안 의원의 증언에 대해 사실과 다르다고 맞섰다. 그는 계엄 선포 직후 상황을 시간순으로 나열하면서 “국회 상황이 완전 봉쇄됐다는 보고를 받고 그러면 일단 당사로 모이자고 해서 당사에 도착한 게 (밤) 11시”라며 “(이후) 11시 27~28분경 도보로 국회로 이동했다”고 설명했다.

이어 “국회에 도착한 이후 일관되게 계엄을 해제해야 하고, 계엄 해제 결의를 위해 국회에 와야 한다고 여러 방식으로 호소하고 와달라고 강력히 요청했다”며 “그런 상황들이 객관적으로 전부 남았다. 그다음 (새벽) 1시경 계엄 해제 결의가 이뤄졌다”고 덧붙였다.

한 의원은 “안 의원이 말한 건 11시에 국회가 봉쇄됐을 때 임시로 의원들이 당사로 갔던 것을 선후관계를 왜곡해 말하는 것 같은데, 그건 국회가 봉쇄돼서 잠시 당사에 머무른 것”이라고 말했다.

그러면서 “안 의원 본인 SNS를 보면 12시 10분경 국회에 왔는데 못 들어갔다고 말했는데, 12시 10분은 이미 제가 국회에서 본회의장으로 오도록 강력하게 호소하고 있었을 때다. 11시 있었던 일을 12시에 맞춰서 왜곡해서 말하는 것 같다”고 했다.

그는 “오해를 불러일으키거나 왜곡하려는 시도가 성공할 수 있는 상황이 아니다. 개인 문제가 아니라 역사 문제이기 때문에 왜곡 시도에 대해 단호히 대응할 생각”이라고 강조했다.

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